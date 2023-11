Tíz éve debütált az Alfa Romeo 4C, amire akkor nagyon büszkék voltak az olaszok. Az Alfa Romeo egyik leghervadtabb korát élte akkoriban, két elsőkerék-hajtású modellel, a Giuliettával és a Mitóval a palettán.

Ebbe az állóvízbe csapódott bele a sportosság kompromisszummentes ígéretével a 4C, két üléssel, 4,5 másodperces százas gyorsulással. A kétüléses, középmotoros, versenypályára tervezett, könnyű konstrukció lehetett volna a Porsche Boxster/Cayman méltó ellenfele, de a mindössze 65 kilós karbonból készült utascella köré annyira kőkemény csomagot hoztak össze az olaszok, ami már sok vevőnek túlmutatott a mindennapi használhatóságon.

A tömegcsökkentést annyira komolyan vették az Alfánál, hogy az utastér tényleg csak egy műanyag doboz volt, az árhoz mérten kétségbeejtően olcsó megoldásokkal, pohártartó és könyöklő, sőt szervokormány nélkül.

Mindig is egy kis szériás, rajongóknak szánt típusnak tervezték, de azért évi 2500 darabot el akartak belőle adni a tervek szerint, a kapacitás felső határa pedig évi 3500 darab lett volna a Maseratinál kialakított összeszerelő üzemben. A soron dolgozóknak viszont nem kellett izzadniuk a kvóta miatt, a 4C ugyanis masszívan elmaradt a várakozásoktól, hiába vitték ki még az észak-amerikai piacra is. 9200 körül megállt a számláló, ennyit készítettek belőle tíz év alatt (hivatalosan 2020-ban leállt a gyártás, de ilyen egyedi kivitelek jöttek még), és most az Unica tényleg lezárja a 4C történetét.

A különleges kivitel technikai újdonságot nem tartalmaz, csupán külső megjelenésével ünnepli a sportautó tíz évét, a 4C Unica a szintén utolsónak szánt világoskék Leggenda 4C Coupe alapjaira épül, de egyedi fényezéssel rendelkezik, amely világoskék árnyalatú, a Scudetto hűtőrácstól a hátsó diffúzorig futó fehér csíkokból áll. A grafikához tartozik még a motorháztetőn látható Biscione kígyó is, amely szintén fehér színű.

The car that keeps on giving: the @alfa_romeo 4C, presented at the 2023 Auto e Moto d’Epoca in Bologna as a “designer’s cut” one-off edition. pic.twitter.com/KipeBS5XdL