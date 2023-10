Dzsudzsák Balázs ezúttal nem magának vásárolt járművet, hanem szponzori felajánlásból kapott egyet, méghozzá egy Lexus RX modellt, amelyet a debreceni márkakereskedésben adtak át neki. A DVSC futballcsapatából még a kapus poszton játszó, Megyeri Balázs is kapott egy hasonló SUV-t.

Nemrég nálunk is járt az új Lexus RX, méghozzá a csúcsmodell, a RX 500h F Sport, amelynek 2,4-es a négyhengeres, turbófeltöltős, 2393 köbcentis motorja 272 lóerős és 460 Nm a maximális nyomaték. A fő villanymotor 64 kW-os (87 LE) és 292 Nm a nyomatéka és az első kerekeket hajtásába segít be. A hátsó kerekeket hajtó villanymotor 76 kW-os (ez 103 lóerő), 169 Nm forgatónyomatékkal. Így a rendszerteljesítmény 371 lóerő, 6,2 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, végsebessége 180 lm/óra.

Dzsudzsák egyébként nagy autórajongó. Azt, hogy jelenleg milyen autói vannak, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy korábban volt egy Lamborghini Aventadora (amit meg is tört az M3-ason), egy Porsche Cayenne-el is sokat járt (amiből kifogyott az üzemanyag a Lánchídon), ott van még a Bentley Continental GT is és Debrecenben az elmúlt években többször feltűnt egy Mercedes-Benz G-osztály volánja mögött.

A fenti fotókon a szemfülesek egyébként kiszúrhatták Balázs óráját is, amelye úgy tűnik, egy Richard Mille RM011-FM Sandblast, az ára 150-200 millió forint. Hasonló órát hord (hordott) több F1-es pilóta is, például Felipe Massa, Kimi Räikkönen, manapság pedig a mclarenesek és a ferrarisok viselnek Richard Mille konográfokat. Az elmúlt két évben egyébként Lando Norrisét, Charles Leclerc-ét és Carlos Sainzét is ellopták.