Szubjektívnek is felfogható a megállapítás, mert valahol tényleg az, de aki néhány napra el akar szakadni a cudar, szürke, hétköznapi valóságtól, annak be kell ruháznia egy kicsit nomád, kicsit retro, a célnak azonban bőven megfelelő lakóautóra. Pont egy ilyenre, mint amilyen ez az 1963-as Volkswagen Type 2-es. Úgy, hogy ugyan annak ’50-es évekbeli bemutatkozásakor nagyot szólt a Type 1 is, senki nem gondolta volna akkor, hogy a Volkswagen furgonjainak és kisbuszainak szelleme – az 1990-es évektől Transporterként – még hat-hét évtized múlva is köztünk lesz.

Egyedülálló látványt nyújt, ahogy kvázi két Type 2-esből faragtak egyet, úgy, hogy a modern megoldások alkalmazása mellett az 1960-es évekhez hű stílust és szellemiséget is megőrizték. Sokak tekintetét ugyan rögtön megragadja a karosszéria szokatlan kialakítása, pedig ami ennél is furcsább – még ha ennek is velejárója –, hogy kapott egy harmadik tengelyt.

Eleged van a hétköznapokból? Itt a gyógyír: egy hatkerekű lakóautó

Változásokat ráadásul nemcsak a külsőségeken hajtottak végre szép számmal, hanem a felszín alatt is, kezdve azzal, hogy egy öthengeres, 2,0 literes Audi S3-motor hajtja az automata sebességváltóval szerelt szerkezetet. A mostani óraállás szerint – feltételezhetően mostani formájában – közel 40 ezer kilométert tettek meg a kirándulásra, pihenésre optimalizált Volkswagennel.

Jellegzetes fényszórói és a Volkswagen-embléma is ezt támasztja alá, de az utastér szintén azt támasztja alá, hogy fontos szempont legyen, hogy amilyen bohókás, annyira korhű is maradjon az elsősorban haszonjárműként ismert típus. Ennek jegyében az eredeti kormányt és pedálokat megtartották, igaz, a váltókar cseréje és az utángyártott burkolat beszerelése 60 év távlatban már elengedhetetlen volt.

Tekintve, hogy egy 1963-as évjáratú, nem mellesleg jobbkormányos autóról van szó, a felszereltség kapcsán sem érheti szó a ház elejét. A lapostévét, a Netflixet és a többi 2023-as korszakos vívmányt hiába keressük benne – igaz, jelen esetben azok vannak igazán előnyben, akik valóban a nomád életstílus iránt elhivatottak, így főzőlapra, mosdóra, WC-re és zuhanyzóra sem tartanak igényt, vagy ezek pótlásáról tudnak gondoskodni valamilyen módon.

Ezt tényleg annak találták ki, aki ki akarja zárni a környezetéből a világ zaját néhány napra, és befelé fordulva át akarja gondolni az élet nagy kérdéseit. A különleges Type 2-esre pedig bárki lecsaphat, ugyanis kalapács alá kerül a Car & Classic árverésén, ami péntek délután veszi kezdetét. Csak szólunk, arra az esetre, ha valaki a hétvégén nyerne a lottón.