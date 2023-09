Nem nagyon áll meg az üzemanyagok árának menetelése, lassan a sztratoszféráig ér, hiszen ahogy az előző héten, úgy most is tovább drágul, nem is kicsit. Múlthéten a benzin 11, a gázolaj 25 forinttal lett drágább, és most szerdától ez az összeg tovább nő. A benziné 7, a gázolaj literje 10 forinttal nő, így 95-ös új átlagára 662 forint lesz, míg a dízelé 686 forintra ugrik. A gázolaj esetében július óta száz forintos emelkedést jelent.

Mi pedig egy hete szavazásra buzdítottuk olvasóinkat, hogy árulják el, nálunk mikor jön el az a pont, amikor lerakják az autót, esetleg már rég lerakták. Közel 1800-an válaszoltak a kérdésre, amely így szolt: “TE MIKOR TESZED LE AZ AUTÓT?”

Vannak olyanok – igaz csak 1-1 % –, aki azt nyilatkozták, hogy már rég eladták az autót és ettől boldogabbak vagy éppen szomorúbbak. 2 százalék vélekedik úgy, hogy 900 ft/liternél lerakja az autót, 5 százalékuknál 1000 ft/liter a lélektani határ, 6 százaléknál 800 ft/liter és 8 százalék választotta azt, hogy 700 ft/liter felett már nem fognak autózni.

A válaszadóink 10 százaléka állítólag már rég lerakta a verdát, mert minden olcsóbb, mint az autózás.

Ezután következnek, amelyen nagyon meglepődtünk: a szavazásban részt vett olvasóink

28 százaléka válaszolta azt, hogy soha nem fogja letenni az autót, “nehogy már ezt is elvegyék tőlük”,

és 30 százalékuk azt, hogy nem tehetik le az autót, mert munkaeszköz, szóval tankolnak, bármennyi is az ára.

Volt még egy kategória, ezt 9 százalék választotta: “Én mindig 5000-ért tankolok…”

Szóval az eredményekből az látszik, hogy olvasóink többsége vagy nem akarja lerakni az autót, mert például ez a hobbijuk, így kapcsolódnak ki, a család miatt kénytelenek használni, vagy a munka miatt nem tehetik meg, hogy ne autózzanak. Úgy tűnhet, nem számít milyen ár van kiírva a kutakon, akkor is autóba ülünk; de az, hogy mennyibe kerül egy liter üzemanyag, az mégis mindenkit érdekel.