Idős kora ellenére az új-zélandi Leslie Harris nem riad vissza a sebességtől és az adrenalintól. Annyira nem, hogy az év első felében a Guinness Rekordok Könyvébe is beírta magát azzal, hogy 97 évesen – mindössze három héttel a 98. születésnapja előtt – motorversenyen állt rajthoz az áprilisban bezárt Pukekohe Parkban.

A korrekorder versenyző történetét a szervezet alig néhány nappal ezelőtt osztotta meg; a közleményből az is kiderül, hogy Harris nem egyedül, hanem legidősebb fiával, a 64 éves Roddal, valamint 21 éves unokájával, Oliviával együtt versenyzett. Elsősorban nem a pozícióról, sőt, az időről is csak közvetetten szólt a megmérettetés, ehelyett a lényeg az volt, hogy a résztvevők minél konzisztensebb köridőket produkáljanak.

„A következetes köridők kulcsfontosságúak a motorsportban, hiszen azok teszik lehetővé a csapatok számára, hogy beoszthassák az üzemanyagot és a jármű kopását” – magyarázta Leslie Harris másik fia, Tim. „Ez egy olyan készség, aminek elsajátítása modern időmérő rendszerek nélkül évekig tart.”

Harris 2019-ben, 93 éves meg is nyerte a versenyt, ám a visszatérésre az idei évig várnia kellett. A négy évvel ezelőtt sikere után csípőprotézisen esett át, ami miatt hónapokig nem pattanhatott nyeregbe, majd az egy évvel későbbi esemény kvalifikációján megsérült, hat bordája is eltört, így a címvédés sem sikerült. Az idős férfi ebből is felépült, a következő két évben viszont a koronavírus miatti korlátozások tettek keresztbe, így a hosszú kihagyás után végképp különleges volt számára az idei alkalom, ráadásul korábban nem versenyzett a családtagjaival.

A győzelem ugyan ezúttal nem jött össze, a negyedik helyen rangsorolták Harrist, aki egy 175 köbcentiméteres, akár 130 km/órás végsebességre is képes BSA Bantam nyergében bizonyította, hogy az életkor csak egy szám, igaz, az évekkel és az azokkal járó rutinnak is van jelentősége, hiszen 1953 óta versenyez. Olivia – aki először vett részt a megmérettetésen – a 21., Rod pedig a nyolcadik lett.

Fia, Tim bevallása szerint a 98 éves férfi azóta is minden versenyen indul, amire be tud nevezni a motorjával. „Les még mindig versenyez, és mindaddig folytatni fogja, amíg a lábát át tudja lendíteni a motoron” – vélekedett az édesapjáról.

Leslie Harris még az idei évben is több versenyre készül, és már izgatottan készül az új-zélandiak 44. Klasszikus Fesztiváljára, amit jövő februárban, új helyszínen rendeznek meg. Az esemény új otthona ezután a feildingi Manfeild Circuit lesz, amit 2016-ban bekövetkezett halála után a korábbi Forma-1-es pilótáról, a királykategóriában 1963 és 1976 között összesen 11 dobogós eredményt jegyző Chris Amonról neveztek el.