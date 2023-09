„Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki az Északi-középhegység és az Észak-Alföld néhány járására az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat” – írja az MTI egyik friss híre, és nem kell hónapokat visszamenni az időben, hogy hasonló híradásokat találjunk. Villámárvizek, hirtelen jött áradás, elöntött pincék, mélygarázsok.

Ezzel kell együtt élnünk, de vannak a világnak olyan tájai, ahol ez már rég a mindennapok része. Délkelet-Ázsiában könnyen lehet uszoda egy parkolóból, a nehéz munkával kifizetett autók pedig roncsokká válnak az iszapban ázva.

Mi lehet a megoldás? Egy zsúfolt városból autót menteni vihar idején nem egyszerű küldetés, de Malajziában már megtalálták a megoldást. Az autó méretű, műanyag zacskót, vagyis fóliát. Élelmes vállalkozók direkt erre a célra árulnak vastag fóliából készült „zsákokat”, amelyekbe szó szerint hermetikusan becsomagolhatóak az autók.

Négy méretben kapható, a legkisebb négy kilogrammot nyom, a legnagyobb pedig már tíz kilogrammos, áruk pedig 15–40 000 forint között változik. Ez nem tűnik nagy befektetésnek, ha a több milliót érő autónkat menti meg a teljes pusztulástól.

Aki komolyabb védelmet akar egy vastag zacsinál, az is talál megoldást, van már komolyabb, gumírozott felületű, vastag, vízálló anyagból készült zsák is, ami külön rögzíthető, vannak hozzá tépőzárral rögzíthető puha ütközők, amivel a sodródó törmeléktől, falnak csapódástól is védettebb az autó.