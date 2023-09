Hónapokon belül hatályba léphet Olaszországban az a jogszabály, amely korlátozza, hogy a friss jogosítvánnyal rendelkezők milyen telejesítményű autókat vezethetnek. A tervezet szerint a kezdő vezetők – mindazok, akik a vezetési jogosultságukat három éven belül szerezték meg – a jövőben nem ülhetnek nagy teljesítményű személygépkocsiba, így például sportkocsik volánja mögé sem, legalábbis, ha vezetni szeretnék.

Amint életbe lép a változtatás, a friss jogsisok a 95 lóerőt (70 kW) vagy a tonnánként 75 lóerőt (55 kW) meghaladó, belső égésű motorral hajtott autókat nem vezethetik majd. De ez kiterjed a hibrid és elektromos hajtású járművekre is, melyek 88 lóerősnél (65 kW) erősebbek.

Ez az olasz kormány egyik reakciója a júniusban Rómában bekövetkezett közúti tragédiát követően, amely valósággal sokkolta a közvéleményt.

Egy ismert, fiatal youtuber Rómában egy Lamborghinivel botrányos közlekedési magatartást tanúsítva, más sofőrőket csúfolva, a megengedett sebességet jelentősen túllépve kezdett előzésbe, és összeütközött a szemből érkező Smart személygépkocsival. A kisautóban ülők közül egy 5 éves kisfiú életét vesztette, 4 éves kishúga, valamint az autót vezető édesanya súlyos sérülést szenvedtek.

A jövőre nézve az sem zárható ki, hogy további pluszelvárásokat, kötelezettségeket vezetnek be nagy teljesítményű gépkocsi vezetésével kapcsolatban a rutinosabb vezetőkkel szemben is. Végezetül az olasz tervezetben az is benne van, hogy az a fiatalkorú, aki ittasan vagy kábítószeres állapotban közlekedett (pl. kerékpárt, segédmotoros kerékpárt vagy e-rollert stb. vezetett ilyen állapotban), 24 éves koráig egészen biztosan nem szerezhet gépjármű vezetésére jogosító engedélyt.

Nem egyedülálló, amelyet Olaszországban hamarosan bevezetnek, Ausztráliában 177 lóerőnél erősebb autókat nem vezethetnek friss jogsisok.

Nemrég itthon is történt egy tragikus baleset, amikor az Áprád hídon okozott balesetet két nagy teljesítményű autó, és egyikük elgázolt egy kerékpárost, aki életét vesztette. Ez az eset is hatalmas közfelháborodást váltott ki, de azon kívül, hogy kihelyeztek néhány plusztraffipaxot a fővárosban, törvényi változtatás azóta sem történt, hogy visszaszorítsák ezeket az értelmetlen baleseteket. Évek óta próbléma a budapesti illegális versenyzés, több tragikus baleset is történt ezeknek köszönhetően, de érdemi közbelépés nem igazán született ellenük. A rendőrök többet razziáznak éjszakánként, de ez láthatóan nem oldja meg a problémát. A közösségi oldalakon komplett élő adásokat lehet nézni ezekről a versenyekről, szinte minden hétvégén.