Korábban a Vezess is hírül adta, hogy a hazai motorosok tiltakozást szerveznek a visegrádi önkormányzat őket a Panoráma útról kitiltó döntése ellen, ami idén júniusban lépett hatályba.

A hazai motoros közegben egyik legismertebb influenszer-újságíró, Fodor Donát (Dodor) a demonstráció élére állt, melynek keretében „túrát” szerveztek Visegrádra. Augusztus 26-án, szombaton végül motorosok százai gyűltek össze, és nemcsak a környékről, de Budapestről, vidékről és külföldről is csatlakoztak az eseményhez – számolt be a fejleményekről a Telex.

Visegrád Motoros kirándulás :) Köszönjük az élményt a visegrádi polgármesternek :) Nagyon jó volt az összezartozást látni a motorosok részéről. :) <3 Közzétette: Péter Kápli – 2023. augusztus 26., szombat

Annyian mentek el tiltakozni a kitiltásuk ellen, a rendőrök egy idő után már nem is engedték tovább a forgalmat a 11-es útról, így több motoros is arról számolt be később a közösségi médiában, hogy nem is jutottak a céljukig, azaz a Fellegvárig.

Napokkal a felvonulás előtt a behajtást tiltó táblát is lefestette valaki, de a helyi önkormányzat még a találkozó előtt kijelentette, hogy az október 31-ig tartó „rövid időszakra változtatni már nem tud”, de ennek okára nem adtak magyarázatot. Korábban az önkormányzat arra hivatkozva zárta el a motorosok elől a körülbelül 3 kilométeres útszakaszt, mert azt versenypályának használták, amióta befejezték a felújítási munkálatokat – igaz, az autósok is, de végül csak a kétkerekűek kitiltásáról született döntés.

A Fellegvárhoz vezető, tavaly felújított út két végére kihelyezett tiltótáblák értelmében a korlátozás minden évben március 1-je és november 1-je között van érvényben.