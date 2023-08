A Kaliforniában (USA) található Death Valley a Föld egyik legforróbb helye. 1913 júniusában itt mérték a valaha volt legmagasabb hőmérsékletet: 56,7 Celsius fokot. Szóval nem véletlenül adták neki a Halál völgye (Death Valley) nevet, mert ha itt valaki át akar kelni, annak alaposan fel kell készülnie a mostoha körülményekre. És most az is kiderült, hogy nem csak gyalogosan, de akár autóval is halálos lehet ez a vidék.

Július 4-én két amerikai férfi autóval, a kijelölt kavicsos úton haladt a nemzeti park területén, de eltévedtek és három órán keresztül bolyongtak a sivatagban, hogy találjanak egy aszfaltozott utat, ami a visszaviszi őket a civilizációba. Ez sajnos nem sikerült és az üzemanyag is kritikus szint alá csökkent. Ekkor bepánikoltak, letértek a kavicsos útról és megpróbáltak átvágni a sivatagon, úgy hátha rövidebb. Óriási hiba volt, mert Chevrolet Malibujuk elakadt és mivel ez nem egy terepjáró, esélyük sem volt autóval folytatni az utat.

A csavar a történeben, hogy a 7800 négyzetkilométeres Death Valley területén (csak viszonyítás képpen: Pest vármegye teljes területe 6393 négyzetkilométer) nem igazán van térerő, így telefonálni sem tudtak. Közel 30 kilométer gyalogoltak – közben szétváltak, hátha úgy hamarabb találnak segítséget -, mire egyikük belefutott egy turistacsoportba és felvették és elvitték egy olyan pontra, ahol már tudott telefonálni. Eközben a turisták az autójukkal megkeresték a másik férfit is, akire elég ramaty állapotban találtak rá, ugyanis hőgutát kapott. Őt korházba szállították.

Chevrolet Malibu érdekességek Közel ötven évre nyúlik vissza a Malibu történelme, de kezdetben a Chevrolet nem árult autót ezen a néven. A Malibu az 1964-1977 között gyártott Chevelle legjobban felszerelt kivitele volt, csak a Chevelle megszűnésével, az 1978-as modellévtől vált önálló típussá a Chevrolet kínálatában. A szögletes, 1981-es évjáratból Szaddám Husszein rezsimje 25 500 darabot rendelt a 110 lóerős V6-os benzinessel és háromfokozatú kézi váltóval. Különféle kifogások miatt a kocsiknak végül csak a felét vette át az iraki fél, ahol taxiként szolgáltak Bagdadban.

A legalacsonyabb hőmérséklet azon az éjszakán 32,2 Celsius fok volt, közölte a parkszolgálat a CBS News hírcsatornával. Nem elég, hogy majdnem belehalt a két férfi az ostoba kalandba, de még komoly bírságra és bírósági perre is számíthatnak, mert autójukkal letértek az útról egy fokozottan védett természetvédelmi területen. A Chevy három héten keresztül volt a park foglya és maradandó károkat okozott a sós síkság érzékeny ökoszisztémájában. A sivatagban való autózás szigorúan tilos, mivel az autó kerek által hagyott nyomok akár egy évtizedig is megmaradhatnak.

Szóval ha ilyen helyre készülsz kirándulni, vigyél magaddal térképet, sok-sok vizet és soha nem térj le az útról!