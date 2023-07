Szerencsésebben aligha jöhetett volna ki két autó találkozásából az éppen arra járó gyalogos, aki a piros lámpajelzés ellenére elkezdett átkelni a gyalogátkelőn. Az eset Argentínában, a Buenos Airestől nagyjából 80 kilométerre található La Plata városában történt, ahol az egyik kereszteződésben azután ütközött egy Jeep Renegade és egy Peugeot 206-os, hogy gyakorlatilag mindkét fél figyelmen kívül hagyta a piros lámpát, az SUV sofőrje egyértelműbben.

An Argentine woman is lucky to have escaped being seriously injured or killed after two cars collided Wednesday on a street in La Plata, Argentina. (Reuters) pic.twitter.com/8CYbnzQzkb

— Voice of America (@VOANews) July 20, 2023