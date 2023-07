Ugyanazt a sávot kell használniuk a következő hónaptól az egymással ellentétes irányba haladó autóknak Michigan államának (USA) egyik, Kalamazoo nevű városában. A nagyjából 75 ezer lakosú településen tervezett változtatásokat már nyilvánosan is bemutatták, az újraaszfaltozásra, azzal együtt az új jelölések kialakítására pedig augusztus 8-ig kerül sor.

Az új rendszer értelmében csak egy, 3,65 méter széles forgalmi sáv halad közepén, amit két kerékpársáv fog közre, azok mellett pedig 2,13 méter széles parkolósávokat alakítanak majd ki – részletezte a projekt kapcsán az M Live, amit a Drive szemlézett.

Bár az ötletgazdák elsődleges célként a forgalomcsillapítást nevezték meg, továbbá azt, hogy az arra járók mindenféleképpen betartsák a 40 km/órás sebességhatárt. Valahol tehát a közlekedésbiztonság javításáról is szól az új koncepció, a szakavatottak azonban logikai bukfencek hosszú sorát vélik felfedezni benne. Kezdve azzal, hogy így két, alapvetően egymással szemben közlekedő autó csak a kerékpársávokat is igénybe véve haladhat el egymás mellett, és azokban kerékpáros is tartózkodik, meg kell állniuk.

A gyorshajtás visszaszorítása mellett az is a forgalmi rend változtatása mellett szólt, hogy több parkolóhelyet alakítsanak ki az érintett útszakaszokon, a helyiekből azonban mégis tiltakozást váltott ki, de eredménytelenül. Kifejezetten aggasztónak és abszurdnak tartja a portál az elképzelést: mint írják, ha valamit sok sofőr utál, az az, ha épp a kerékpárosokkal szemben kell engedékenynek lenniük, és pont ez az ellentét eredményezhet további baleseteket.

Kalamazoo is testing a road design that features a shared center lane, and two “prioritized bike lanes.”

— News Channel 3 WWMT-TV (@wwmtnews) July 20, 2023