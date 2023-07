A közvetlen légi járatokat általában drágábban kínálják a légitársaságok a több állomást érintő és/vagy átszállásos változatoknál, mert bár a repülőtéri költségeik az előbbiek esetében alacsonyabbak, a gyorsabb, egyszerűbb, így kényelmesebb megoldás iránt nagyobb a kereslet, a piac törvényei így magasabb jegyárakat is diktálnak.

Akinek számít a költség az persze élhet a skiplaggingnek nevezett utazási hackkel, és ahelyett, hogy a drágább közvetlen utat választaná, befizethet egy máshova szóló, de az úti célját is érintő, ott is leszálló járatra. Erre már külön utazásszervező app/honlap is működik.

Így tett egy 17 éves amerikai srác is, Logan Parsons is, aki ahelyett, hogy a floridai Gainsville-ből egyenesen otthonába, az észak-karolinai Charlotte-ba vett volna jegyet – pontosabban a szülei intézték a jegyvásárlást –, New York-ba szóló jeggyel utazott hazáig. Miután azonban Charlotte-ban leszállt a gépről, hogy elhagyja a repteret, a kilépőkapunál az ellenőrölnek feltűnt, hogy papíron a jóval távolabbi metropoliszba kellene utaznia.

A tinit ezután félrevitték, egy külön szobában kifaggaták, majd miután kiderült a turpisság, az eredeti jegyét érvénytelenítették, majd a családdal kifizettették a Gainsville–Charlotte közvetlen járat drágább díját.

A szülők állításuk szerint teljesen jóhiszeműen igyekeztek spórolni, ezért zokon vették az eljárást, Logan minden bizonnyal jó darabig nem szeretne újra az American Airlinesszal repülni, igaz, nem is tehetné, ugyanis a légitársaság szemében visszaélésnek számító húzás után három évre ki is tiltották a fiatalt a járataikról.