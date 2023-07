A motorhangok szubjektív értékelésében mindig előkelő helyre kerülnek nálunk az öthengeres motorok. Vaskos trombitaként szólnak, dominál a kipufogóhang és a brummogás, turbó esetén pedig az eszetlen szuszogás és csattogás.

Ebben a műfajban az Audi élen jár, bár egyre kevesebb típusba szerelnek ilyen konstrukciót. A nyolcvanas években még más volt a helyzet, akkor az általuk kínált „nagy autó” a 200-as széria orrába is öthengeres motor került.

A kínálat egyik csúcsa volt a videón is látható Audi 200 Quattro, amely egy viszonylag nagy prémiumszedánt (vagy akkoriban még kombit) jelentett, egy 220 lóerős 2.2 R5 20V turbómotorral, összkerékhajtással és kézi váltóval kombinálva. Akkoriban nagyon gyors autónak számított: 6,8 másodperc alatt érte el a 100 km/órás sebességet, és 241 km/óra volt a végsebessége.

A hangja pedig páratlan, és hogy mennyire lehetett menő egy ilyen gép a vasfüggönyön innen, azt még elképzelni is nehéz. Gondoljunk csak bele, a 80-as évek végén a 120 km/óra is soknak tűnt a legtöbb hazai autóban ülve, kevés autó karcolt bele a 140 km/órába, ami pedig ezt is át tudta lépni, az már valamilyen ideges Lada lehetett, vagy nyugati gép.

Az Audi 200 viszont nevéhez méltóan a 200 km/óra feletti végsebességgel hódított már gyári kivitelben. A felvételen szereplő darab viszont kapott némi tuningot, így már 400 lóerős, ami jó hatással volt a rugalmasságra. A régi kilométeróra kissé darabosan, de villámgyorsan vágtat a számlapon, érdemes megnézni:

Nem véletlenül rajonganak érte még mindig sokan, az ilyen repülő tepsiknek utánozhatatlan a hangulatuk. Ezt bizonyítja a következő videó is: a 2,2 literes felhúzott motorral szerelt gép 100-ról 200-ra valahol öt másodperc körül gyorsul, teljesítménye 709 lóerő, nyomatéka 750 Nm. Tehát van tehetség ebben a blokkban is, rejtély, miért kellett a V6-V8-V10-V8-lépcsőket bejárni, szebb hely lenne a világ, ha minden S-RS Audi valamilyen öthengeres motort kapott volna.

Végül pedig jöjjön egy klasszikus rajt, főszerepben az Audi 200-assal. Az az Audi a gyári 20 szelepes motor mellett Garrett turbót kapott, VEMS ECU elektronikát, 870-es injektorokat, az intercoolerhez viszont nem nyúltak, maradt a gyári.