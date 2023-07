Még 2018-ban pusztítottak áradások Japán délnyugati részén, melynek következtében nemcsak otthonok és vállalkozások, hanem autók is tönkrementek. Egy okajamai család imádott Nissan Fairlady Z-jét sem kímélte az árvíz – őket egy csapat főiskolai hallgató segítette ki.

Az S130-as Fairlady Z – amit Fairlady 280Z és Datsun 280ZX néven is forgalmaztak – a Nissan második Z generációs autója volt, ami az S30-as variánst váltotta. A háromajtós, ferdehátú sportkupét 1978 és 1983 között gyártották a japánok, amit 2,0, illetve 2,8 literes soros hathengeres motorokkal szereltek.

Helyreállítása azért is bír komolyabb jelentőséggel, mert a Nissan az okajamai házaspár fiáé volt, aki évtizedekkel korábban szenvedett halálos közúti balesetet. A család az eset után is ragaszkodott a Fairlady Z-hez, amíg öt évvel ezelőtt az autót el nem vitte a víz. Úgy tudni, ezt követően a család a Toyota Kobe helyi autóipari főiskolájától kért segítséget, mely a projekt fontosságára való tekintettel a Nissan kiotói főiskolai kirendeltségéhez fordult, hogy az megfelelő figyelmet kapjon az eredeti gyártótól.

A Nissan műszaki iskolájának diákjai egy évvel később már el is kezdtek dolgozni a régi sportkupé helyrehozatalán, ami Mabi Z néven vált ismertté. Maga az autó egy alapfelszereltségű szériamodell, ami 2,0 literes szívómotort kapott, ami 130 lóerős teljesítményre képes, mellé 167 Nm-es forgatónyomaték párosul. A koronavírus-járvány akadályt gördített elé, lelassította azt, de 2021-ben a diákok visszatérhettek az egyetem falai közé.

Jelenleg is folyamatban van a restaurálás, de komoly kihívást jelent, tekintve, hogy a motor tele volt sárral. Kicserélni lett volna a legegyszerűbb, a diákok azonban hallani sem akartak róla. „Ha kicseréljük az autó szívét, az már nem annak a tulajdonosnak az autója lesz” – magyarázták álláspontjukat a Best Carnak, amit a Drive szemlézett.

Így a bonyolultabb megoldást, azaz a motor újjáépítését választották, de hasonló alapossággal jártak el a karosszériaépítés során is. Mindent megtettek azért a főiskolai hallgatók, hogy a gyári állapotába állítsák vissza a Nissant. Ennek jegyében a korábban tömőanyaggal befoltozott horpadt részeket is kicserélték, a diákok szerint az eredeti tulajdonosa is így akarta volna.

A projektről az iskola képviselője elmondta, hogy a helyreállítást teljesen ingyen végzik el a családnak. „Azért restauráljuk az autót, mert szeretnénk, ha a tulajdonosa látná a mennyországban, nem pedig azért, hogy felvágjunk vele” – nyilatkozta. Az utolsó fázisban a többi karosszériaelem befejezése mellett a beltér és a megmaradt apróságok, például a kábelkötegek rendbetétele lesz a diákok feladata. Mostantól fogva szabadidejükben, délutánonként dolgoznak tovább az autón, ami hamarosan a célegyenesbe ér.