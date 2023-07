A kínai piacon több márka is próbálkozik a gyors akkumulátorpakk-cserével. Ebben a Nio jár élen, de vannak követői, igaz, ahogy ezt a most történt kisebb baleset is mutatja, még van mit csiszolni a megoldásokon.

A CarNewsChina oldalán bukkant fel egy videó, amin egy kiesett akku miatt veszteglő autó látható. Az autó a Cao Cao 60 nevű villanymotoros típus, amelyet leginkább bérautónak, taxinak gyártanak. A Cao Cao Auto a Geely Holding alá tartozó márka, és idén márciusban indult útjára.

A videó alapján feltételezhető, hogy a Cao Cao 60 néhány másodpercig az akkumulátorcsomag nélkül gurult, és körülbelül 20 métert tett meg lendületből, mire a sofőr észlelte a hiányt. A videón szerencsére nincs jele tűznek. A baleset Szecsuán tartományban, Kínában történt.

Még nagyon friss ez a típus, a Cao Cao 60 EV március 30-án jelent meg Kínában a Cao Cao Auto márka első autójaként, 415 kilométeres hatótávolsággal, és csak autómegosztó szolgáltatások és flottakezelők számára árusítják, magánvevőknek nem. Bár igény az feltehetően lenne rá, mert alig hatmillió forintos vételára igen jutányos, még akkor is, ha néhanapján kipottyan az akkumulátor.