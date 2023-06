A francia rendőrség nem viccelt, kőkeményen lecsapott a közúton huligánkodó autósokra. Szó szerint kőkeményen csaptak le, mert két BMW 3-ast lapítottak ki hidrauliks préssel, miután állítólag lefilmezték őket, amint az ország északi részén, Tourville-la-Rivière-ben közúton driftelnek. Az egyik tulajdonos azt állítja, hogy nem kapott lehetőséget a jogi védekezésre, mielőtt járművét megsemmisítették volna.

A rendőrség videót és fotókat osztott meg egy harsány megjelenésű E46-os és egy sárga E36-os 3-as sorozatú BMW-ről, amelyet egy présben zúztak össze.

Az Instagramon a @alann_abt nevű felhasználó azt állítja, hogy a sárga E36-ost egy képernyőmentés miatt foglalták le, amely saját bevallása szerint egy üres ipari területen való driftelésről készült. Néhány nappal azután, hogy a poszt felkerült a netre, az autót lefoglalták az otthona előtt.

Leírása szerint elfogadta volna a pénzbírságot, de nem hagyja annyiban: közösségi gyűjtést szervez, amiből ügyvédet akar fogadni. A gyűjtést szervező oldal információi szerint az autót akkor foglalták le, amikor a tulajdonosa a munkahelyén volt, így nem kapott lehetőséget arra, hogy személyes holmijait kimentse a járműből.

Az immár lapos autók tulajdonosai egy 2018-ban bevezetett szigorítás miatt kerültek szorult helyzetbe. Akkoriban olyan szinten megnövekedett a balesetveszélyes, utcai versenyek, mutatványok száma, hogy komoly szankciókra szánták el magukat a törvényhozók.

A szabálysértésből bűncselekmény lett, ami akár három évig terjedő börtönbüntetéssel és maximum 75 000 eurós (jelenlegi árfolyamon 27 millió forint) pénzbírsággal is büntethető, ha alkohol és más tényezők is közrejátszanak. Ezen túlmenően a járművezetők jogosítványát akár három évre is bevonhatják, és a cselekményben részt vevő járművet elkobozhatják.