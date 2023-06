Három mozdony kellett ahhoz, hogy célba érjen egy szerelvény néhány napja Székesfehérvár környékén. A teljes sztorit a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Facebook-oldalán találtuk, akik részletesen beszámoltak a fiaskóról.

Az egyesület szerint siralmas állapotban vannak a MÁV Start járművei és már meg sem lepődnek azon, ha történik egy ilyen eset. A fotó június 13-án készült Székesfehérvár előtt az 5-ös vonalon, ahol is ez a szép összeállítás egy “Bézé” mozdonyt pótolt.

A “Bézéhiány” miatt a rendkívül gazdaságos M41 + személykocsi vonat-összeállítás mozdonya, az M41 2118-as egészen Komáromtól Nagyigmándig bírta (kb. 17 km), ahol be kellett várnia a székesfehérvári M62 265 segélygépet. 53 km múlva Mohánál az is megadta magát, végül jött szintén Székesfehérvárról a remot szergej M62 317, azzal végül célba értek

– számolt be róla a VEKE.

Hozzátették, hogy a Start hetente átlagban 4-5 gépet veszít meghibásodás vagy baleset miatt, közülük átlagosan egy hosszú távon is kiesik. Ezek között a Bézétől a dízelgépeken át a villanygépekig mindenféle akad. Ha ez sokáig így folytatódik, olyan helyzet is előállhat, hogy egyes vonalakon – főleg a dízeles vonalakat fenyegeti ez a helyzet – akár le is kell állítani a forgalmat járműhiány miatt.

A Start villanymozdonyt még tud bérelni – pl. a Gysevtől Vectront -, de dízeljármű nemigen akad. A nosztalgiagépek bevetése sem megoldás, ezek nem bírják már a napi üzemet, írják a szakértők.