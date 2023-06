Aki már elérte a kamaszkort a kétezres évek elejére, annak ezek az autók igazi nosztalgikus darabok. Akkoriban a harsány stílus, az élénk színek domináltak a tuning világában. Hatalmas krómozott feliratok az utastérben, mindenféle műszerek beillesztve az A oszlopba, középkonzolba, kék fényben úszó lábterek, feltűnő felnik, vasalódeszka szárnyak.

Ebben a stílusban pedig az AC Schnitzer élen járt, korabeli teljesítményük egyik csúcsa volt a BMW E46 kupé alapjaira épített S3 A.R.T., ami kiállítási autóként mutatta meg, mit tudnak a cégnél. Ezért kapott különleges, teljesítményre utaló matricázást, és belepakoltak mindent, amit csak tudtak, technikai szinten is.

Az S3 A.R.T.-nél a maximális teljesítmény eléréséhez nemcsak a hengerűrtartalmat növelték meg, hanem a motorba jutó levegő mennyiségét is. Kompresszort szereltek be és egy speciális, a versenysportból származó (a Forma-1-ben kifejlesztett) airboxot építettek be. Az eredeti S50B32 kódjelű motorja 370 lóerőt teljesít 7900-as fordulatnál, maximális forgatónyomatékát, 380 newtonmétert, 4500-as percenkénti fordulatnál adja le.

A korabeli hírek szerint a különleges gép 4.7 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót. A végsebesség-szabályzó elektronika kiiktatásával az autó maximális sebessége 290 km/óra.

De igazán a beltere adja vissza a kor hangulatát, a kék-ezüst hangulatú térből száműzték a hátsó ülést, az első üléseket is könnyített, bőrrel borított versenyülésekre cserélték. Négypontos biztonsági öveket is kapott, a váltó előtti nagy típusjelzés pedig akkor még nem számított kínai piacos megoldásnak.

Speciális első-hátsó stabilizátorokat és rugóstagokat kapott a versenypályára optimalizált futómű, a fékrendszer pedig elöl 334 milliméteres, hátul 328 milliméteres belső hűtésű féktárcsákat kapott. Tipikus ismertetőjel még a háromrészes, 19 colos AC Schnitzer Typ III-as felnik és elöl 245/35/19-es, hátul 275/30/19-es gumikkal.

Ez a kiállításokon gyakran szerepeltetett darab jó ideig eltűnt, elment felette az idő, de meglepő módon nem a német cég raktárában pihent. Grúzia fővárosában, Tbilisziben fedezték fel egy rejtett autógyűjtemény részeként pár éve, és ekkor készültek fotók róla, amelyek azóta is keringenek a közösségi oldalakon.

Nem véletlen, ez a kocsi sokakat megmozgat, az igazi rajongók viszont kérdéseket tettek fel a motortér és a felnik láttán.

Az autó orrában ugyanis nem az eredeti S50B32 található, a nagy krómozott felirattal, hanem egy M52-es S3, amin ugyan ott a tuningcég logója, de ez biztos nem az eredeti blokk, ahogy a kerekek is különbözőek.

Vajon mikor és hogyan cserélték ki a motort? Egyáltalán eredeti az autó, vagy csak egy tökéletesen élethű másolat? Sok kérdést vet fel a pincében porosodó BMW, de ugyanakkor megmutatja, hogy a kétezres évek tuningcsodái kinevetett furcsaságokból lassan édes emlékekké érnek.