Több autóban is kárt tett egy gólya a szlovákiai Homonna közelében található Felsőcsernyén, amivel több ezer eurós kárt okozott – derült ki a Noviny.sk riportjából.

A 150 fős lakosú faluban történt támadásokat azzal magyarázzák a természetvédők, hogy a gólya az autók üvegén és karosszériáján megjelenő tükörképét sólyomnak látja, és azt próbálja elijeszteni. Főként akkor reagál így, amikor a tojásain ül, és védi a területét az idegen gólyákkal szemben, nehogy azok elcsenjék a táplálékát.

Ez azért okoz különösen nagy fejfájást az érintett tulajdonosoknak, mert a legtöbb kötelező biztosítás nem fedezi az agresszív madár okozta károkat. „Olyan esetet is jelentettek be a biztosítónak, hogy horpadások keletkeztek az autón, miután a madarak a csőrükkel próbálták meg feltörni a diót annak a tetején” – magyarázta Eva Jacková, a Szlovák Biztosítók Szövetségének szóvivője.

„A gólya egy provokátor. Körbejárja az egész falut, és azt csinál, amit akar” – számolt be az egyik károsult. Egy másik áldozat kárát 5 ezer euróra, átszámítva közel 1,9 millió forintra becsülték, a gólya miatt ugyanis az egész autót újra kell fényeztetnie, ráadásul hiába fizetett eddig kiegészítő biztosítást is, elutasították a keresetét, így fellebbezést nyújtott be.

„Három méterre is megközelít minket a gólya, és nem mutatja félelem jeleit” – nyilatkozta Silvia Žinčáková, Felsőcsernye polgármestere.

A természetvédők azt tanácsolják az embereknek, hogy parkoljanak garázsban, vagy ha erre nincs lehetőségük, matt színű ponyvával fedjék le az autójukat. Abban bíznak – a helyiekkel együtt –, hogy hamarosan kikelnek a fiókák, ami megoldhatja a helyzetet. „A gólya élelem után fog kutatni, és nem az autók és ablakok tükröződésével lesz elfoglalva” – tették hozzá.