A kazetta ajándék, de az autó, amihez tartozik, röpke 390 milliót ér

A nyolcvanas évek európai sportautói közül két különlegesség emelkedik ki. Két pokoli gép, ami különböző irányból lépte át a 200 mérföld/órás végsebesség álomhatárát. A Ferrari F40 és a Porsche 959. Előbbi nyers, olasz, zabolátlan versenygép, utóbbi szofisztikált csúcstechnika egy luxuskupé testébe gyúrva.

Mindkettőt egymillió dollár felett árulják már bőven, de amikor egy olyan Porsche 959 bukkan fel, mint most a Bringatrailer.com kínálatában, akkor garantáltan magasabb lesz az összeg.

Ezt az 1988-ban gyártott darabot ugyanis igen jó állapotban őrizték meg. Első tulajdonosa egy német filmproducer, Horst Otto Gregor Wendlandt volt. 2002-es halála után hat évig raktárban tárolták, majd egy olasz kereskedőtől került az Egyesült Államokba. A Guards Red fényezéssel, sötétszürke bőrbelsővel készült gép 2,9 literes, hathengeres, dupla turbós, 450 lóerős bokszermotorját 2019-2022 között újították fel, a beltérben pedig ott van minden, amit a Porsche a nyolcvanas években tudott, elektronikusan állítható a futómű, a 17 colos felniken feszülő abroncsokban már akkor volt nyomásérzékelő, az elektromos állítású ülések pedig fűtöttek.

A felszereltség része a Blaupunkt Bremen kazettás rádió is, amiben a nyitóképen látható másolt kazetta bátran lejátszható. A licit hamarosan lejár, és már most 1 150 000 dollár a jelenlegi ár, vagyis biztos, hogy legalább 390 milliót adni fog valaki ezért a magnókazettáért, no meg a hozzá tartozó, 48 000 kilométert futott Porsche 959-esért.

Porsche 959

1981-ben kezdődött meg a 959-es Porsche fejlesztése, mely eredetileg B csoportos versenyautónak készült, erre utal a Gruppe B rendszám is az eladó kocsin. Végül megszelídült a projekt, de a kényelmi extrák mellé azért a legkomolyabb technikát rakták össze a németek, a léghűtéses, hathengeres bokszermotor hengerfejei már vízhűtést kaptak.

Teljesítménye 6500-as fordulaton 450 lóerő, nyomatéka 5000-nél 500 Nm volt. Összkerékhajtása a nyomaték 50-80 százalékát a hátsó tengelyre küldte, így maradt a jó vezethetőség, viszont az első tengelyen megjelenő hajtás sokat segített az irányíthatóságban.

Kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a Komfort változat (a másik a Sport) végsebessége pedig 317 km/óra.