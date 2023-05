A kampány nagyon jól mutatja, hogy nemcsak a vezetés közbeni telefonálás, hanem a különböző alkalmazások használata is komoly veszélyt jelent. Sőt egy Facebook- vagy Viber-üzenet elolvasása sokkal inkább életveszélyes, mint a telefonálás, hiszen ahhoz, hogy megnézd, vagy válaszolj egy üzenetre, teljesen le kell venned a szemed az útról.

A “táblák” azt demonstrálják, hogy könnyedén így járhatsz, ha vezetés közben a telefont babrálod.

Egyébként simán beférne még a sorba a méteres átmérőjű érintőkijelző is, amelyek manapság szinte minden új autóban ott virítanak. Ezek is legalább annyira veszélyesek, mint telefont nyomkodni, hiszen ahhoz, hogy megtaláljunk egy funkciót a fedélzeti képernyőn vezetés közben, szintén le kell vennünk a szemünket az útról. Ilyen szempontból sokkal jobbak a dedikált, manuális kapcsolók az autók műszerfalán, hiszen azt már “vakon” is megtalálja az ember keze néhány kilométer megtétele után.

Az alábbi tábla pedig a “horrorkaravánok” vezetőit figyelmezteti, hogy nemcsak veszélyes, de tilos is, ahogy vontatnak.