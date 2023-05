Vannak dolgok, amik miatt szívesen visszamennék az időben, főleg a ’80-as évekbe: ilyen például a Gund N’ Roses Appetite for Destruction turnéja, vagy autós vonalon maradva a Lamborghini Countach, de szívesen felülnék a tribünre, hogy megnézzem Ayrton Sennát a McLaren MP4/2 volánja mögött. És pont ilyen a Philips Carin navigációsrendszere is, amelyet 1986-ban mutatott be.

Akkoriban még nem igazán volt képben a mobilinternet (vezetékes net sem nagyon volt), az első GPS alapú navigációk is csak 1989-től váltak elérhetővé a hétköznapi autósok számára, addig kizárólag a hadászt privilégiuma volt a GPS-műhold. Ettől függetlenül voltak próbálkozások, ilyen volt a Philips rendszere is, amely CD-t és iránytűt használt; na meg egy tévét, hogy lássa a sofőr merre kell menni.

A Crain CD-n tárolta az útvonaladatokat és egy lemezre simán ráfért egy egész ország úthálózata. Nem csak az utcák neveit, de még fontosabb/nevezetesebb (poi) pontokat is tartalmazott a CD.

A rendszer prototípusa egy hagyományos televíziós kijelzőből, egy számítógépes billentyűzetből és a CD-s egységből állt, amelyet a jármű előlapjának közepére szereltek. GPS-műholdak helyett pedig iránytűt és a jármű sebességi adatait használta fel, hogy megmutassa a kijelzőn, hol is járunk pontosan. A rendszer még az útvonalat is újra tudta tervezni, ha elhagytuk az általa javasolt lehajtót.

Az alábbi felvételen a Top Gear egyik műsorvezetője, Chris Goffey látható, amint egy Mercedes-Benz T1 kisbusszal körbejárja Hollandiát, hogy bemutasson a teljesen futurisztikus megjelenésű autós navigációs rendszert.