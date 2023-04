Az USA egyik legnagyobb hirdetési portálja a Craigslist, ami ott legalább annyira népszerű, mint nálunk például a hahu. De, hogy jön ez ide? Úgy, hogy a Facebook (most már Meta) akkor indította el a Marketplace felületet, amikor a Craigslist fizetőssé vált a kereskedők számára, szóval rengeteg cég áttért a Facebookra és azóta is ott vannak. Idehaza is számtalan autó cserél gazdát a Marketplace hirdetései segítésével.

A Facebook pedig nem szeret ingyen adni semmit a cégeknek/vállalatoknak, így 2023 év elejétől az autókereskedők nem adhatnak fel ingyenes hirdetést a Marketplacen, fizetniük kell a megjelenésért.

A rendszert már most számos kereskedő úgy játssza ki, hogy az alkalmazottak, vagy a tulajdonos privát profilján keresztül adják fel az eladásra kínált járművet. Egyelőre ezzel nem tud mit kezdeni a Facebook, de vélhetően ez nem marad így hosszú távon.

Az Egyesesült Államokban már éles a dolog, de várhatóan számos országban be fogja kapcsolni a Facebook ezt a hirdetési formát.