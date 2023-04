Az ősi dakota közmondás is úgy tartja, hogy legyen pénz banánra is, ha majomra van. Más azonban a helyzet, ha már majomra sem futja, pedig nagyon szeretnénk. Elképzelhető, hogy valami ilyesmi futhatott át annak a fején is, aki úgy döntött, házilag tákol össze egy 1995-ös évjáratú Ford Mustangot, ami valószínűleg a Facebook Marketplace különckirálya lehet jelenleg.

A Carscoops által kiszúrt hirdetésben megjegyzik, hogy „egyszeri, egyedi karosszériájú” autóról van szó, ha esetleg ez a képek alapján nem lenne eléggé egyértelmű:

Mekk Elek is dobna egy szaltót ettől a Mustangtól 1 /8 Kevesebb mint kétmillió forintért keresi új gazdáját. Kevesebb mint kétmillió forintért keresi új gazdáját. Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 5 /8 A Corvette-lámpák szabályosan büntetnek hátul. A Corvette-lámpák szabályosan büntetnek hátul. Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Az 5,0 literes V8-as hajtáslánc eredetinek tűnik. Az 5,0 literes V8-as hajtáslánc eredetinek tűnik. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Legalábbis tömegcikknek aligha lehetne mondani ezt a szürke „csodát”, amit fekete színben akár egy Wishről rendelt Batmobile-nak is el lehetne sózni. Vastag gumik, szűk kerékjárati ívek, teljesen véletlenszerű formavilág, míg a Corvette C8-ról kölcsönzött hátsó lámpák már csak hab a tortán.

Ha az esztétikai hiányosságok nem lennének elegendőek, akadnak funkcionális gondok is, de hogy mik ezek, azt nem részletezi az eladó, azt leszámítva, hogy menet közben kissé balra húz a barkács-Mustang.

A mindennek a közepére felhelyezett kijelző alapján a beltér sem maradt eredeti állapotában, ugyanakkor úgy fest, a motortérben nem piszkáltak sok mindent. Úgy tudni, a Mustangba 5,0 literes V8-as motor került, ami gyárilag 218 lóerős teljesítményre képes, illetve 386 Nm-es maximális forgatónyomatékot produkál.

Kihasználatlanságra hivatkozva válnak meg a szürke Mustangtól – hívjuk annak, ha már az Arizonából feladaott hirdetés is így hivatkozik rá –, amiért 5,5 ezer dollárt, azaz 2 millió forintnál is kevesebbet kérnek érte, de más ajánlatokra is nyitott az eladó, persze az észszerűség határain belül.