Nincs olyan ország, ahol a sűrűn lakott területeken, a nagy forgalmú utakon ne jelennének meg értelmetlen, káros megoldások. Ez óhatatlanul előfordul, emberek vagyunk, akik hibáznak. Ilyen érdekes hibát hoztak össze az angolok Dél-Londonban, ahol egy eleve szűk utca kapott két igen masszív “terelőoszlopot”.

Az oszlopokat sikerült annyira közel telepíteni az úthoz, hogy a szélesebb autók tükrét simán letörik, és ezzel nagy bosszúságot okoznak a helyieknek.

Sutton területén található az út ami a visszapillantó tükrök temetője lett, a helyi hírek szerint legalább húsz jármű tükre tört itt le, főleg kisbuszok, szélesebb típusok jártak pórul. Az intézkedést a helyi lakosok bejelentései miatt lépték meg a hatóságok, a lakók szerint sok volt a gyorshajtó a 20 km/órás korlátozású övezetben, ezért ilyen oszlopokkal akarták lassításra kényszeríteni a sofőröket.

