A zebrákon, avagy gyalogátkelőkön szinte mindenhol a világon érzelmek nélkül taposunk át. Miért lenne érdekes pár felfesetett fehér csík az aszfalton? A japánoknak Tokióban ezt is sikerült összehozniuk, a Shibuya kereszteződés egy forgalmas csomópontból lett kulturális jelentőségű hely, látványosság.

Sok zsúfolt kereszteződés van a világon, de ennek a helynek a különlegessége, hogy itt hét út fut egymásba, és egyszerre kap tilos jelzést mindenki. Ezért amíg pirosak a lámpák, addig senki sem lép az úttestre, majd a szabad jelzésre egyszerre indul meg mindenki, és a tömegben összekeveredve próbálnak átjutni a túloldalra az emberek.

Maga a kereszteződés 1885-ben épült amikor a Shibuya állomás is létrejött, ma pedig több metróvonal fut be ide. Napjainkban átlagosan 3000 ember kel át a kereszteződésen minden zöld lámpánál, ami két percig tart. Egy 2014-es felmérés szerint 260 000 gyalogos használja a kereszteződést munkanapokon, és 390 000 hétvégén, az igazán zsúfolt napokon pedig akár 500 000 ember is megfordul itt.

Több filmben, művészeti alkotásban is megjelent már a hely, és a nagy méretű reklámkijelzőkkel tarkított tér kedvelt helye a fotósoknak is. A látvány legjobban valamelyik közeli épület emeletéről élvezhető, de a kereszteződés az embertömegen túl egy hűséges kutyáról is híres, akinek szobrot is emeltek itt.

Az akita fajtájú eb szobra egy hajdani professzor hűséges társát örökíti meg, aki minden este ott várta munkából hazatérő gazdáját a sibujai állomáson – egyesek szerint hónapokkal, mások szerint több mint 9 évvel annak halála után is. Az 1920-as évek e legendája valószínűleg a csú, az alattvalói hűség kötelességét volt hivatva ébren tartani a militarizmus felé haladó társadalomban.

1934 áprilisában brozszobrot állítottak tiszteletére, ez mai napig a turisták kedvelt célpontja Tokióban.