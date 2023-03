Kalandos története van annak az eladó Nissan Skyline GT-R R34-nek, amely a Halálos iram negyedik epizódjában bukkant fel 2009-ben. Ezt az autót vezette a mozi főszereplője Brian O’Conner akit az autóbalesetben tragikusan elhunyt Paul Walker formált meg a filmvásznon.

A forgatáshoz nyolc autót építettek, hét darab GTT-t és egy GT-R-t. Ezt a GT-R-t a filmek autóit készítő Kaizo Industries alakította át, amire az Egyesült Államok kacifántos autóbehozatali szabályai miatt volt szükség. Az USA-ba ugyanis mindenféle jogalapra (törésteszt hiánya, környezetvédelmi normák) hivatozva rengeteg autót tilos importálni, a listán pedig ez a csodás Nissan Skyline GT-R is rajta van.

A filmesek trükkel oldották meg a behozatalt, a Kaizo Industries motor nélkül, mint épített “kit car” karosszériát hajózta be az autót Japánból. Amerikában így mint teljesen egyedi építésű autó saját alvázszámot, és a típushoz illő 2,6 literes sorhatos motort kapott.

A jogi trükközés mellett azért volt bőven tuning is, a motor ebben a kocsiban 551 lóerős, duplaturbós, mellé egy 6 sebességes Getrag kézi váltót építettek be. Az átdolgozás során 19 colos Volk Racing RE30 felniket szereltek fel, a kabinba bukókeretet építettek. A fékrendszer hatdugattyús első és négydugattyús hátsó nyergeket kapott, valamint felkerült egy Nismo sportfelfüggesztés is. Az autó végül a színész, Paul Walker kérésére nem kapott semmilyen matricát.

A forgatás után a vámhivatal mégis lecsapott a filmesekre, és ultimátumot adtak, vagy eltüntetik a kocsit az országból, vagy zúzdába kerül az értékes gép.

Így került Németországba a Nissan Skyline GT-R R34, ahol rövid időn belül második alkalommal próbálkoznak meg az árveréssel. ezúttal a Bonhams aukciósház oldalán április 28-án kerül licitre az autó, amiért várhatóan több mint 1 millió dollárt (350 milió forintot) fognak kifizetni.