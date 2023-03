Még a koronavírus-járvány idejére nyúlik vissza az a közúti biztonsági újítás, amit a kanadai Vancouverben vezettek be, azóta viszont a lakó-pihenő övezetekben állandósultak azok a betonakadályok, amik a járműveket lassításra sarkallja, elvben pedig a járókelőket és a kerékpárosokat védi.

A törekvés azonban nem nyerte el mindenki tetszését. Bár a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságára nézve valóban hatékonynak tűnik a megoldás, számos lakó álláspontja szerint több baleset is a betonból készült elemek kihelyezésre vezethető vissza.

Egy helyi riporter, Jill Bennett nemrégiben a Twitteren szóvá is tette, hogy az úgynevezett Slow Streets-zónákban – szabad fordításban lassú utcákban – balesetveszélyesek az akadályok, noha még azt sem lehet mondani, hogy nehezen észrevehetőek, hiszen amellett, hogy azokat élénk, sárga színűre festették, tábla is figyelmeztet a zóna kezdetére.

Hey @CityofVancouver ⁩ this is second incident I’ve seen caused by these useless ‘slow street’ barricades installed last month. They don’t slow down traffic; they cause crashes and traffic chaos. pic.twitter.com/A4xZOwMCGi

Bennett fotóján az látható, ahogyan egy Dodge Durango akadt fenn a terelőelemen, de elmondása szerint ez már a második hasonló baleset, amit látott az érintett szakaszon, mindössze egy hónap leforgása alatt.

Ugyan az akadályok hatékonyságát Bennett is elismerte, az igazság az, hogy valóban rendszeresek a fennakadások azok miatt. Mint arról cikkében a Daily Hive beszámolt, a közlekedésbiztonsági kampány keretében 2022 májusában jelentek meg az utcákon a betonelemek, lecserélve a korábbi, műanyagból készülteket, amik nemcsak magasabbak és könnyebbek voltak, de mozgatni is lehetett azokat.

Still baffled as to how barriers like this one off E Hastings helps anything. Parking spaces removed, car drives through and then free to drive as whatever. Is this anything more than a misguided make work project which just makes cars drive further to find parking? pic.twitter.com/hyvTDvLZED

