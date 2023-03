Március 14-én, a délutáni órákban egy, Kecskemét irányába haladó személyautót akartak megállítani a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök az 5-ös számú főúton, azonban a sofőr a rendőrök többszöri jelzésének ellenére nem állt meg – írja a Police.hu.

Hogy meglépjen a rendőrök elől, menet közben több életveszélyes manővert is bevetett az autós.

Még attól sem riadt vissza, hogy a záróvonal ellenére megforduljon a négysávos főúton, és nagy sebességgel Lajosmizse felé vegye az irányt.

Ám hiábavaló volt minden igyekezete: Lajosmizsén végül megállították a településen a sofőrt, és intézkedtek nemcsak vele, hanem utasával szemben is az egyenruhások.

Kiderült ugyanis, hogy menekülés közben a sofőr helyet cserélt a mellette ülővel. A járműben egyébként egy testvérpár utazott, akiket eltiltottak a járművezetéstől; a páros idősebbik tagjának soha nem volt jogosítványa és ittas is volt. Ő feltehetőleg úgy gondolta, hogy így csak öccsét vonják felelősségre, és megúszhatja az ittas vezetést.

Mindkettőjüket előállították a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, őrizetbe vették őket. A 36 éves és a 30 éves kecskeméti férfit kihallgatták eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt, míg az idősebbiket ittas vezetés miatt is felelősségre vonják. A rendőrség azt is vizsgálja, elkövetettek-e más bűncselekményt is az eset során.