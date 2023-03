Tinédzser egy bivalyerős sportautó volánja mögött? Ebben a párosításban általában kódolva van a legrosszabb, és ez ennél a New Jersey-i esetnél sincs másképp: március 11-én, szombaton egy 17 éves fiú az éj leple alatt autókázni indult szülei Corvette C5-ösével.

A dél-brunswicki rendőrség közleménye szerint a fiatal sofőr túlságosan gyorsan haladt,

majd egy csemegeboltnak csapódott, miután elveszítette uralmát a Corvette felett.

Csodával határos módon a fiú nem sérült meg a balesetben, az anyagi kár azonban jelentős. Főleg a Corvette vezető oldali része látta kárát az esetnek, sőt, annak hátsó része szabályosan megsemmisült, de több mint valószínű, hogy más, a képeken nem látható részei is sérültek az autónak.

SPEED IS THE REASON FOR THIS CRASH.

A 17 year old Edison teen was driving too fast a 1 AM on Georges Rd in his parents 2000 Corvette when he lost control. There were no injuries. He damaged entrance to Pierres Deli, totaled the car, and received a summons.#SlowDown pic.twitter.com/vvq7OTlUIq

— So Brunswick PD (@SoBrunswickPD) March 11, 2023