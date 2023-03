A világon sokfelé, így Magyarországon is találkozni az illegális utcai versenyzés fogalmával, de sok helyen már egyre szigorúbb fellépésekkel próbálják elejét venni a jelenségnek. Floridában a rendőrség kemény hadjáratba kezdett, így március 3-án, pénteken este is lecsaptak egy gumiégető, driftelő bandára.

Három sofőrt letartóztattak, több autót is lefoglaltak – volt, amelyikben lőfegyvereket is találtak.

„Kezdjük látni, hogy ez már egészen biztosan nem a sportról vagy a szórakozásról szól. Ezek a személyek tevékenységeikkel, köztük az utcán zajló gyorsulási versenyeikkel gyerekeket, azok szüleit, továbbá más járműveket és gyalogosokat tesznek ki életveszélynek. Ezt nem fogjuk eltűrni” – jegyezte meg Gregory Tony, a Broward megyei hivatal egyik seriffje egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy nézőként sem érdemes részt venni ilyen eseményeken, mert az szintén következményekkel járhat.

