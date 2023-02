Sokszor jelent gondot a hétköznapokban megőrizni a jószomszédi (v)iszonyt, ennek iskolapéldája fajult „autós tettlegességig” a New York államában található Rochesterben. A TireMeetsRoad beszámolója szerint Joelle DeVincentis egyik szomszédja nem akarja, hogy a nő autójával a kertje elé parkoljon – azt állítja, ezt háromszor már szóvá is tette, egyszer pedig a hatóságokat is értesítette.

Két, február 7-i, később a TikTokra is feltöltött felvétel alapján a meg nem nevezett szomszéd megelégelte a visszatérő eset kapcsán folytatott, az ő szempontjából eredménytelen szélmalomharcot, és autójával az út közepére tolta a rendre a háza elé parkoló Toyota RAV4-et:

Miután kiszállt a volán mögül, egy lapáttal kezdett el hadonászni a másik nő előtt. Érdekes mozzanat a képsorokban, hogy egy pillanatra úgy tűnt, mintha a szomszéd végül megpróbálná visszatolni a másik autót a járdaszegély mellé.

Ezzel szemben DeVincentis azt mondta, egyszer azért figyelmeztették a rendőrök, mert a saját kocsibeállója előtt állt meg, és a közvilágítás miatt parkol a szomszéd házánál. Egy nap azonban arra figyelt fel, hogy az autója nem ott van, ahol eredetileg hagyta. „Miután kiszálltam az autóból, és bementem a házba, meglepetésre azt láttam, hogy az autó a házam előtt áll. Őszintén szólva sejtelmem sem volt arról, mi történt, de még azt is feltételeztem, hogy én mozdítottam odébb valahogy” – mondta a nő.

Állást nemigen foglalnánk a konfliktusban, már csak azért sem, mert a bíróság meg fogja tenni. DeVincentis ugyanis a közösségi médiában elmondta, vádat emel az ügyben, sőt, videóra is vette szomszédja letartóztatását.