A Chevrolet Corvette 1968-tól 1982-ig gyártott C3-as generációja méltán népszerű típus az autógyűjtők között. Ikonikus, kólásüvegformája, a kezdetben 7,4 literes V8-as motorok 400 lóerő feletti teljesítménye csábító darabbá tette mind újkorában, mind veteránként.

Aktuális C3-asunknak kalandos életút jutott, az 1974-es példányt 1989-ban leparkolták egy pajtában, és azóta most először látta meg a napfényt. Egy, pontosan ilyen rejtett kincsekre vadászó csapat talált rá, és kezdett a mentésébe, restaurálásába. A kezdeti állapotot elnézve van is munka bőven ezen a klasszikuson, por, sár, szemét, törmelék és egérfészek is kiegészítette az egykori extralistát.

A WD Detailing csapatánál viszont imádják az ilyen kemény kihívásokat, és kívülről befelé haladva suvickolták ki a végtelennek tűnő koszrétegek alól a jobb sorsra érdemes amerikai izomautót.