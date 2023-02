Neked is a motorkerékpárok jutnak eszedbe, mikor meghallod a Yamaha szót? Nem is csoda, hiszen a cég 1955 óta gyárt kétkerekűeket utcára és versenypályára egyaránt. Az sem számít igazán újdonságnak, hogy csónakmotorok, különböző méretű quadok és motorcsónakok is szerepelnek a kínálatban.

Azt azonban nem sokan tudják, hogy 1992-ben életre hívtak egy utcai sportautót, amiből összesen 3 prototípus készült. De sajnos nem lett sikertörténet.

A Yamaha 1989-ben szállt be a Forma-1-be motorszállítóként, viszont nem az elvárásaiknak megfelelően alakultak a dolgok, így a technológiát és az ott szerzett tapasztalatokat soha nem ültették át utcai használatra. De mindenképpen szerettek volna egy közúti sportautót készíteni, így 1991-ben a Yamaha mérnökei elkezdtek dolgozni az OX99 erőforráson, és a karosszéria elkészítéséhez német segítséget kértek.

Olyan dizájnt szerettek volna, amely egy kicsit sem hasonlít a kor legnépszerűbb utcai sportautóihoz, így felkérték az IAD céget a projekt kivitelezésére (International Automotive Design). Egy év elteltével, 1992-ben elkészült a kétszemélyes prototípus, amiben a második ülés tandem pozícióban helyezkedett el. Ezzel a kialakítással bizony valóban egyediséget értek el, hiszen a benne ülők nem tudták eldönteni hirtelen, hogy egy helikopterben vagy egy zárt robogóban ülnek. Mindenhez hasonlított az érzés, csak autóhoz nem.

Az erőforrás nem maradt le az akkori sportautók mögött, hiszen a 3,5 literes, V12 motor 400 lóerőt tolt ki magából, a maximális fordulat pedig tízezer volt. Mindehez 6 fokozatú manuális váltó és mindössze 1150 kilogramm súly társult. Nulláról szára 3,2 másodperc alatt gyorsult, a végsebessége pedig 350 km/óra körül mozgott.

Végül mikor már majdnem készen volt a gyártásra szánt modell, a projektfelelős IAD nem tudott megegyezni a Yamahával a büdzséről, így az IAD külön folytatta a munkálatokat. Hat hónapos határidőt szabtak maguknak a befejezésre, de mivel akkoriban volt Japán történetének egyik legnagyobb gazdasági válsága, joggal vetették fel a kérdést a cég vezetői, hogy kinek lenne pénze most kicsengetni az OX99-ért 800 ezer dollárt (180 millió forint). Mindezeket mérlegelve 1994-re tolták el a befejezés dátumát, amit végül le is fújtak.