Ugyan az Alfa Romeo Carabo, a Lancia Stratos FH Zero vagy például a Chevrolet Aerovette is hamarabb érkezett néhány évvel, de a Lotus Esprit mellett, vagy talán azt is megelőzve a Lamobrghini Countach minden idők legismertebb, legikonikusabb ék alakú sportkocsija.

Az 1974-ben bemutatott, egészen 1990-ig gyártott olasz járgány Marcello Gandini tervező kezei alól került ki, és ez volt az első Lamborghini, melyet nem egy híres bikáról neveztek el, valamint általában véve az első sorozatgyártású autó, amely felfelé nyíló ajtókat kapott. A bő negyedszázad alatt folyamatosan alakított, egyre extrémebb kiegészítőket kapó Countach (ejtsd: kuntás) 1983 példányban készült, háromféle – 3,9, 4,8, illetve 5,2 literes – motorral.

Cikkünk szereplője az egyik legkoraibb darab, a 9. legyártott Countach, melyet a múlt hétvégén árvereztek el. A Lamborghini Countach LP400-ast ’74 október 1-jén szállították le a sport- és luxuskocsik forgalmazásával foglalkozó Etablissements Thépenier kereskedésnek. A járgányt előbb a Párizsi Autószalonon állították ki, majd sajtós és vásárlói tesztautóként használtak, végül 10,5 kilométerrel az órájában adták el ’75 novemberében.

Azóta négy gazdája volt, mindannyian vigyáztak rá, sőt, a második tulajdonos 1980-ban a gesztenyevörös-mustársárga belsővel kiváló kontrasztot alkotó, ízléses halványszürke fényezéssel is ellátta. Jelenlegi eladója 1983-ban vásárolta meg, jó ideig hétköznapi is használta, ám az elmúlt 20 évben már csak garázsban tartogatta.

Az összesen 87 558 km-t futott Countach a festésen kívül gyakorlatilag eredeti alkatrészeivel és tartozékaival került piacra most, a szőnyegektől a kárpitozáson keresztül a gyári pótkerékig és szerszámkészletig minden ugyanaz, mint amit annak idején belepakoltak Sant’Agata Bolognesében.

Bár a kis híján fél évszázad nyomai mind a kasztnin, mind a belsőn látszanak itt-ott, de ezek inkább hozzátesznek, mint elvesznek a jármű hangulatához, és így is kiemelkedő gyűjtői értéket képvisel, amit az Artcurial múlt hétvégi árverése után már számszerűsíteni is lehet: a végső ár 953 600 euró, azaz 368 millió forint lett.

Ez ugyan „csak” harmada a modell 50 éves születése előtt tisztelgő Countach LPI 800-4-es árának, de három-négyszerese egy új Urusénak, és a hasonló futásteljesítményű (70-90 ezer km) 21. századi gyártású használt Lambók is csak ennek harmadáért, negyedéért vagy akár tizedéért mennek a piacon.