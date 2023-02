Szürreális jeleneteket rögzítettek egy kanadai bevásárlóközpont biztonsági kamerái február 1-jén, szerdán az éjszakai órákban. A felvételeken ugyanis az látható, ahogyan egy 2011-es évjáratú, fekete Audi A4-essel keresztülhajtanak a pláza üzletsorán, miután berontottak annak bejáratán – írja a CBC.

A regionális rendőrség szóvivője elmondta, hogy a torontói bevásárlóközpont egyik, elektronikai cikkeket forgalmazó boltjába be is törtek, ahonnan számos műszaki eszközzel távoztak, majd a létesítmény másik végében található üvegbejáratot is áttörve elhajtottak a helyszínről. A „merész, figyelemreméltó” bűncselekmény során személyi sérülés nem történt, viszont a bevásárlóközpont bejárataiban, illetve az elektronikai üzletben komoly károk keletkeztek.

Órákkal később a rendőrök megtalálták az autót, amivel feltételezhetően elkövették a betörést. Azt nem árulták el, hol bukkantak rá az Audira, viszont a CP24 jóvoltából kiderült, hogy honnan lopták el, mivel a portálnak megszólalt a lopott autó jogos, québeci tulajdonosa – vagyis az elkövetők több mint 500 kilométert tettek meg vele.

Mint kiderült, a nő a Marketplace-en januárban kezdte el hirdetni az autóját, és a hónap végén jelentkezett a hirdetésre egy férfi. Két próbaútra vitte el az Audit az érdeklődő: az első alkalommal még minden rendben volt, de a másodiknál – a nő elmondása szerint – elkezdett veszélyesen vezetni, majd amikor azt kérte, cseréljenek helyet, mivel nem érezte magát biztonságban, ahogy kiszállt, a férfi elhajtott az A4-essel.

„Megpróbáltam utána futni, de elestem. Megcsúsztam, ugyanis gumicsizma volt rajtam” – nyilatkozta a nő a történtekről. „Onnantól fogva pedig egyáltalán nem láttam az autómat.”

A két bűnözőt egyelőre nem találta meg a rendőrség, továbbá a nyomozók az eltulajdonított műszaki cikkek értékét is próbálják kideríteni.