Várhatóan még az év vége előtt befejezik a Circuit Florida építési munkálatait, ezután Orlandótól mindössze háromnegyed órányi autóútra saját „játszótéren” hajthatják meg sport-, adott esetben versenyautóikat a tehetősebbek.

A projekt 52 hektáros földterületen valósul meg, ahol a privát komplexum fő attrakciója a 2,73 kilométeres versenypálya lesz. Az aszfaltcsík a tengerszint felett 548 méterrel helyezkedik el, de a szintváltozás minimális, 12 méteres lesz, a vonalvezetés pedig 14 kanyart tartalmaz. Bob Barnard tervezőként az elektronikus zászlójelzésekről, a jókora bukóterekről, a bokszépületekről és a vonalvezetések variálhatóságáról sem feledkezett meg.

A célközönségről a belépő ára is árulkodik, mivel első körben 80 ezer dollárt, átszámítva nagyjából 29 millió forintot kell fizetni csak a klubtagságért. Ezt a Circuit Florida később teljes egészében – vagy majdnem – visszatéríti, ám havonta így is 750 dollárt kérnek el, ami 270 ezer forintnál is többnek felel meg a mostani árfolyamon.

Aki lakni is szeretne a versenypályán, különleges, bútorozott, azonnal költözhető, de annál drágább és jelenleg még tervezés alatt álló luxuslakások közül választhat. Közülük a legkisebb, a Monza ára 445 ezer dollárról, vagyis több mint 160 millió forintról indul. Összesen 75 lakás épül majd, ezek közül 22 esetében lesz lehetőség rövid távú bérlésre – ez utóbbiakat az év bizonyos napjain azok számára fogják kiadni, akik nem klubtagok, viszont szeretnék kipróbálni a pályát.

Ennek megfelelően a Circuit Florida profi versenyek rendezésében egyáltalán nem gondolkodik, helyette a tagok számára fog időnként versenyeket és közösségi eseményeket szervezni – igaz, profi versenyzők, versenycsapatok még így is „belóghatnak” a pályára, ha kellően vastag a pénztárcájuk.