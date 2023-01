Míg a közvélekedés, az egyéni hallomások és tapasztalatok szerint itthon a vidéki döbrögik, sőt, akár táskahordozóik is csak összekacsintanak a helyi rendőrrel, ha kisebb mértékű közlekedési szabályszegésről van szó – természetesen épp emiatt ez nem bizonyítható –, máshol sokkal komolyabban veszik az ilyesmit, a legfelsőbb vezetők esetében sincs félrenézés, sőt…

Az Egyesült Királyság 2022 októbere óta posztján lévő miniszterelnöke, Rishi Sunak a napokban Lancashire régiós fejlesztési terveiről beszélt egy közösségi médiás videóban, ám sokan azonnal kiszúrták, hogy a mozgó járműben nem volt bekötve.

Nagy-Britanniában gyorsan komoly ügy lett a bakiból, a legnagyobb lapok – beleértve a konzervatív beállítottságúakat is – és kereskedelmi tévécsatornák mellett a közszolgálati BBC is foglalkozott az esettel, ahogy az illetékes, lancashire-i rendőrség is vizsgálatot indított.

A biztonsági öv használatának mellőzése az Egyesült Királyságban 500 fontos, kb. 225 ezer Ft-os bírságot vonhat maga után.

A miniszterelnöki hivatal gyorsan reagált, nem is tagadták a hibát, Sunak bocsánatot kért:

„Pillanatnyi tévedésről volt szó. A miniszterelnök egy rövid videó készítése erejéig kikötötte a biztonsági övet. Teljes mértékben vállalja a felelősséget a hibáért, bocsánatot kér érte. A miniszterelnök meggyőződése, hogy mindenkinek viselnie kell a biztonsági övet” – állt a Downing Street 10 közleményében.

Érdemes megemlíteni, hogy Magyarország 2010 óta szolgáló miniszterelnöke, Orbán Viktor is keveredett már igen hasonló ügybe, egy Facebook-videó tanúsága szerint a kormányfő 2013 nyarán egy, az árvízvédelem kapcsán lőtt felvételen nem viselte a biztonsági övét. A rendőrség nem indított eljárást, a Legfőbb Ügyészség pedig sajtómegkeresésre kijelentette, hogy „nem történt szabálysértés”. A miniszterelnöktől vagy környezetéből nem érkezett reagálás az esetre.

Hazánkban jelenleg a biztonsági öv használatát elmulasztó járművezetőre vagy utasára lakott területen belül 10, lakott területen kívül 20, autóúton és autópályán 30 ezer forint bírságot kell kiszabni.

Az öv használatának indokoltságáról az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (ORFK-OBB) közös oldalán érdemes olvasni.