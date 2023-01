Az autótalálkozók közönsége mindig várja a nagy gázzal, gumit égetve induló résztvevőket. A sofőrök java ilyenkor észnél van, de akad pár igazi renitens alak, akik nem bírnak magukkal, és ők akarják a legemlékezetesebb távozást villantani. Nekik köszönhetjük az árokba csúszó, padkának csapódó autók látványát.

De ebben a műfajban is lehet kiemelkedőt alkotni, mint ahogy azt a videón látható Chevrolet Camaro sofőrje is tette. A közlekedési lámpánál összegyűlt embereknek akarta megmutatni, hogyan tud gumit égetni a V8-as motorral szerelt amerikai klasszikus, de a hordónyi méretű gumi tapadása túl sok volt a hajtásláncnak. Egyszerűen kitört a bal hátsó kerék, az autó pedig sántán gurult félre.

Ez tényleg csak extrém ritkán következik be, hiszen általában van gyengébb elem is a hajtásban, ami hamarabb adja meg magát. A nagy motorfordulaton jelentkező nyomaték elsőként a tengelykapcsolót támadja, ha nem csúszik, ez is könnyen szétrobbanhat, és ég le inkább.

Ha itt továbbjut, akkor a váltó fogaskerekei törhetnek apró darabokra. A differenciálmű általában elég strapabíró, a legtöbb tuningolt autónál a féltengelyek, kardántengelyek halnak nagy tömegben.