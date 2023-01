A csőd ellen készült ez a téli járgány

Az 1970-es évek végére komoly bajba került a nagy nevű Chrysler, az amerikai márka csak jelentős állami szubvencióval kerülte el a csődöt.

Az igazgatótanácsban komoly ötletelés zajlott, hogy mivel is lehetne több nyereséghez jutni, és mivel az előző évtized második felében pörögtek a jóléti szabadidős tevékenységek, valamint azok eszközei – háromkerekű motorok, jet-skik, hómobilok – a Chyslernél is megpróbáltak ebbe az irányba mozdulni.

Az eredmény az 1979-ben piacra dobott Sno-Runner lett, egy egyszemélyes, apró motorral hajtott hójáró.

A Sno-Runner a sí, a szánkó és a motorkerékpár (vagy inkább robogó) metszetében helyezhető el, elöl a motorbicikliken megszokott kormány – és annak kezelőszervei, azaz a gázt adó és fékező fogantyúk –, alatt, a villa végén egy rövid sítalp helyezkedik el, hátrébb, a váz alatt egy második, elsősorban a hajtásnak havat taposó darabbal kiegészítve, míg emögött, az ülés és a motor alatt egy egyszerű hernyótalp, amely a mozgásról gondoskodik.

Utóbbit egy alapvetően csónakmotorként forgalmazott és használt, kézzel berántandó erőforrás, egy egyhengeres, 134 köbcentiméteres kétütemű hajtotta meg, ezt egy, a csővázba integrált 4,9 literes üzemanyag itatta.

A nem túl gyors – 25 mérföld/óra, azaz bő 40 km/h –, de minden bizonnyal élvezetes havas repesztés mellett Sno-Runner előnyei közé tartozott, hogy a szerkezet több ponton gyorszárakkal volt rögzíthető, így néhány perc alatt darabjaira szedve könnyedén el lehetett rakni az autók csomagtartójába.

Az elképzelés nem volt ördögtől való, a Porsche az évtized elején maga is előállt egy hasonló, igaz, nem motorizált hójáróval, ám ahogy abból is csak néhány száz darab készült, a Chrysler terméke sem lett sláger.

Ezzel együtt azért ma is akad még néhány ép példány a Sno-Runnerből, cikkünket is egy eladásra kínált darab ihlette. Az eredetileg, bő 40 éve 645, inflációval átszámítva 2300 dollárért (840 ezer Ft) kínált járgány egy 1980-as gyártású, remek állapotú példányáért a Bringatrailer.com oldalon zajló, jövő hétfőn záruló árverésen már most 3300 dollár, azaz 1,2 millió Ft a legmagasabb ajánlat.