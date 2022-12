Legalább egy ember meghalt szerdán a közép-kínai Csengcsouban, ahol több mint 200 autó ütközött össze a város egyik hídján az erős köd miatt. A sérültek közül sokan az autóikban rekedtek, kimentésükön 11 tűzoltóautó és 66 tűzoltó dolgozott.

A meteorológiai szolgálat szerint szerda reggel több helyen 200 méterre csökkent a látótávolság. A tömegbalesetről készített képek és videofelvételek ellepték a közösségi médiák felületeit.

A Sárga-folyó két partját összekötő hidat a rendőrség lezárta a forgalom előtt.

More than 200 cars collided in a large-scale accident in cenral #China . One person died. pic.twitter.com/cR2kZ5YYue

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china‘s Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn “Great Escape”), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT

