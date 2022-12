Egyetlen erős kép mutatja, miért lehet jó, ha nem közlekednek autók a Lánchídon

Néhány napja átadták a forgalomnak a Lánchidat, de az továbbra is képlékeny, hogy valaha is rá lehet majd hajtani újra autóval a hídra. Ez a fotó most megmutatja, miért hatékonyabb, ha nem autóval közlekedünk a Lánchídon.