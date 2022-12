Érdekes kutatási eredményeket közölt a The American Journal of Medicine: úgy tűnik, hogy a koronavírus elleni védőoltásokat elutasítók autósként veszélyesebbek az átlagnál.

A kanadai Ontarióban 2021 nyarán tett megfigyelések során 11 millió lakos oltási és baleseti adatait gyűjtötték össze, majd elemezték ki. A lakosság 16%-a nem élt a vakcinálás lehetőségével, ugyanakkor a vizsgált időszakban közlekedési balesetben szerzett súlyos sérülésekkel kórházba kerülteknek 25%-a volt oltatlan, ami azt jelenti, hogy a védőoltást elutasítók 72%-kal nagyobb eséllyel lettek ilyen balesetek részesei.

Ez a kockázati arány ugyan elmarad az alkoholos befolyásoltság alatti vezetésétől, de nagyjából egyezik az alvási apnoéban szenvedőkével, a cukorbetegekét pedig meg is haladja.

A fentiek persze nem azt jelentik, hogy a vakcinától jobb vezető lesz valaki, sőt, a tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy közvetlen ok-okozati összefüggést nem, csakis korrelációt találtak az oltatlanság és a nagyobb baleseti kockázat között, az okokat pedig inkább csak valószínűsítik, mert ezekre vonatkozóan nem végeztek kutatást.

„Egy lehetséges magyarázat lehet az államhatalommal szembeni bizalmatlanság, a személyes szabadsághoz való ragaszkodás, ez kötheti össze a oltásokhoz való hozzáállást és a magasabb baleseti kockázatot. Szintén magyarázhatják az adatokat a hétköznapi kockázatok alulbecslése, a természetes védekezésbe vetett hit, a szabályokkal szembeni ellenérzések, a mélyszegénység, a hamis információk fogyasztása. További tényezők lehetnek még a politikai beállítottság, a múltbeli rossz élmények, az egészégügyi tájékozatlanság és az olyan személyes környezet, ahol jellemző az általános egészségügyi iránymutatások elutasítása. Ezen szubjektív faktorok további vizsgálatok tárgyát képezhetik” – írták.

Egyszerűbben: valószínűsíthető, hogy az, aki ilyen-olyan okokból nem vette fel az oltást, más területeken is nagyobb kockázatokat vállal, kevésbé tartja be a szabályokat, előírásokat, ezért számít veszélyesebbnek az utakon is, sőt, épp az ilyen emberek közlekedhettek nagyobb arányban is az amúgy a járvány miatti lezárások idején amúgy általában lecsökkent forgalomban.

Érdekes mellékszál, kérdés, hogy a fenti tanulmány és esetleg más hasonló statisztikák alapján lépnek-e a biztosítók, hiszen a kor, az egészségi állapot ma is befolyásolhatja az alapvető kockázati besorolást, és így a biztosítási díjat – vajon lehet-e olyan társaság, ahol rákérdeznek az oltásra, és annak hiánya esetén emelik az adott ügyfél díjait.