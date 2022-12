Ha valaha úgy hozza az élet, hogy Johnny Bohmer ül melléd egy kocsma bárpultjánál, ne kezdj neki mesélni a német autópályán elért pokoli végsebességről. Mert Johnny volt már gyorsabb nálad, és valószínűleg az autóvezetők 99 százalékánál.

Eddig is ő tartotta az állórajtból induló hivatalos Guinness-sebességrekordot egy mérföldes távon 283,23 mérföld/órával (455,8 km/óra), de most tovább javított az eredményen. Egy gyárinak kevésbé mondható 2006-os Ford GT volánja mögött követte el mindezt, Floridában, azon a kifutópályán, ahova az űrsiklók is érkeztek.

Autója rendszámmal rendelkező, közúti közlekedésben használható darab, van benne klíma, rádió, meg egy jó adag bukócső, és Johnnyt néha látják a helyiek, ahogy ezzel jár ügyes-bajos dolgait intézni Florida útjain.

Pedig ez a gép már rég nem a gyári Ford GT, noha az sem egy gyenge darab. Sajnos a műszaki részletek titkosak, de az eredmény, az új rekord magáért beszél. Ezúttal sikerült elérni a 310,8 mérföld/órát, ami nekünk európaiaknak 500,1 km/órát jelent.

Mindezt kézi váltóval pakolva a sebességeket, igazi régi vágású stílusban, a végletekig kihasználva az adott helyzetet. A rekordról készült videó valódi élmény, érdemes nézni, ahogy elsuhan a táj, ami valójában igen messze van a széles kifutópálya mentén. A fékezés mutatja igazán, mennyire pokoli volt a tempó, Johnny Bohmer fél kézzel kiengedi a fékezőernyőt, és még így is csak a pálya után következő szervizútra begurulva tud végül megállni.

Amennyi adrenalint egy ilyen futam jelent, azt mi, átlagemberek egy évre is be tudnánk osztani.