Graeme Hebley reggel beül a kocsijába, és Új-Zéland fővárosából, Wellingtonból elindulva egészen a 350 kilométerre fekvő New Plymouth városáig autózik, hogy ügyfeleihez eljuttassa a friss napilapokat. Ez ki is tölti az egész napját, és mire este hazatér, autójában hétszázzal többet mutat a kilométer-számláló.

Az új-zélandi férfi több mint fél évszázada tevékenykedik a lapterjesztő szakmában; tizennyolc évesen kezdte, és ma, a nyugdíj küszöbén ugyanolyan lelkesen és precízen végzi a dolgát, mint a hatvanas években. Az első pár évtizedben gyorsan koptak ki alóla az autók, mígnem ötvenévesen ráunt a folyamatos cserékre, és úgy döntött, keres magának egy megbízható járművet. Egy helyi kereskedésben talált is egy szép állapotú, 1993-as gyártású Toyota Corolla kombit; a hetedik generációs modell addig mindössze 80 000 kilométert futott.

“Az autót Japánból hozták be, úgy tudom, éttermi kiszállításra használták” – emlékszik vissza a kezdetekre Hebley, aki nyilvánvalóan nem egyedül, és nem egyetlen autóval dolgozik, hiszen ezzel a tempóval mostanra öt és félmillió kilométeren is túl kellene hogy járjon a Toyotája – ezzel szemben a Corollában „csak” kétmillió kilométer van. Ezt a félelmetesen nagy távot eredeti motorjával és sebességváltójával tette meg a szerény kompakt modell, bár vezérműszíjat mintegy hússzor cseréltek rajta, a kerékcsapágyak cseréjét pedig már nem is számolják.

A közel harmincéves autó állandó gondoskodásban részesül: amikor a Corolla használatban van, Hebley úr átlagosan kéthetente gurul be vele az útvonalának féltávjánál fekvő Guthrie’s Auto Care szervizbe. Évtizedek óta ide hordja az autóit, a Toyotáról mindig is ők gondoskodtak. “Láttam már sokat futott autókat, de a legtöbb, amivel találkoztam, 700 ezer kilométert ment. Ha nem én szervizelném, el sem hinném, hogy eredeti fődarabokkal ennyit mehet egy gépkocsi” – kommentálta a Corolla nem evilági teljesítményét John Sherman, a szerviz vezetője. “A kilencvenes években gyártott Toyotáknak génjeikben volt a megbízhatóság, és persze Graeme Hebley is mindig gondosan ügyelt az autóira.”

A legtöbb történetben van egy váratlan csavar, és ez ebben az esetben sincs másképp. A cikk ugyanis, amelyben egy helyi napilap eredetileg beszámolt a kétmillió kilométert futott autóról, még 2022 márciusában jelent meg, a nemzetközi sajtó azonban csak a napokban figyelt fel a történetre. A Corolla azóta tehát jócskán túl lehet a kétmillión, már ha együtt dolgoznak még, hiszen Hebley úr mégis csak elmúlt hetvenkét éves – igaz, tavasszal még hallani sem akart arról, hogy szegre akassza a slusszkulcsot. “Imádom ezt az autót. Bármit tehetek vele, zokszó nélkül megy tovább. Nem csodálkoznék, ha túlélne engem” – nyilatkozta akkor a különleges rekordjáról beszámoló Whanganui Chronicle újságírójának.