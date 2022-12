A helyi meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki a rendkívüli időjárás miatt Londonra és Délkelet-Angliára. A hirtelen jött havazás miatt egyes helyeken tíz centiméteres hóréteg is összejött, a jegesedés, a köd pedig tovább nehezíti a közlekedést.

Az M25-ös út egy részén teljesen megállt a forgalom, a nagy mennyiségű hóban szenvedő autósok között volt, aki egész éjszakára az autópályán rekedt. Az egyik autós megosztott egy videót az M25-ösről az éjszaka közepén. Ekkor már három órája tartott a káosz, de rendőröknek, közútkezelőknek nyoma sem volt még:

Still no police or authorities presence at J26 M25 clockwise. Almost 3.5 hours now. The only movement in traffic appears to be from cars dangerously manoeuvring across lanes. #m25 pic.twitter.com/n5SjdBUhxL