Ahogy a világ számos táján, a koronavírus-járvány felfutását követően a gyorséttermi ételek rajongói Walesben is a drive-thru-kra tértek át, ám ennek következtében az autós szemetelés is komoly problémává vált, a rendelések csomagolását sokan egyszerűen kihajigálták az autókból, ráadásul ez a „jó szokásuk” meg is maradt. (Nyitóképünk: 2020 nyarán kígyózik a sor egy walesi “mekinél”.)

Az egyik walesi párt, a balközép-nemzeti Plaid Cymru zászlajára tűzte a jelenség elleni küzdelmet, ráadásul újszerű, ötletes megoldást is kiötlöttek: két éve kampányolnak azért, hogy a rendelést felvevő járművek rendszámát a csomagolásra nyomtassák a gyorséttermek, úgy vélik, ezzel vissza lehetne szorítani ezt a fajta szemetelést.

A kezdeményezés félig-meddig célt ért, a walesi kormány már tárgyalt is a témáról a McDonald’scal, igaz, egyelőre nincs fejlemény, ráadásul a megvalósítást a fogyasztókért való verseny is akadályozhatja.

„Ha a McDonald’s meglépi, az emberek egyszerűen a Burger Kingbe fognak járni, ugyanis senki nem szeretné az adatait a csomagoláson látni. Szerintem az ötlet nagyon jó, de vannak buktatói is” – mondta egy klímaváltozási konferencián a swansea-i önkormányzat hulladékgazdálkodási vezetője, Chris Howell.

Az elképzelés mindenképp innovatív, de a Mail Online-nak a walesi kormány szóvivője azt mondta, „egyelőre nincs tervben” a rendszámok gyorséttermi csomagolásokra való nyomtatásának bevezetése, más programokkal igyekeznek csökkenteni a szemetelést.