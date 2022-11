169 autót szállított le a BMW a rendőrségnek a spanyolországi Madridban, ezek egyharmada tisztán elektromos vagy plug-in hibrid hajtású, amiket főleg a város azon központi részeiben fognak bevetni, ahol minél alacsonyabb károsanyag-kibocsátásra törekednek.

Ez elsősorban a BMW i3-ra igaz, melynek végsebessége amúgy sem lenne alkalmas autós üldözésekre, mivel végsebessége csupán 150 km/óra. Ettől eltekintve is érdekes, hogy a müncheniek első teljesen elektromos autója is egyenruhát kap, mert annak gyártását hivatalosan is befejezték az idén nyáron, tehát egy kifutott modellről van szó. Ausztriában, az Egyesült Államokban, Olaszországban és Romániában ugyancsak találkozni rendőrségi i3-asokkal, de azok még korábban szolgálatba álltak.

Hajtás szempontjából egy lapon említhető az i3-mal a 225xe Active Tourer, míg mild-hibrid motorral rögtön háromféle típus is érkezik a rendőrség kötelékébe: a 220i Active Tourer, az 530i, illetve az X5 xDrive30d. Ezek közül az előbbiben egy 1,5 literes, 156 lóerős soros három-, az 530i esetében egy 2,0 literes, 252 lóerős soros négyhengeres benzinmotor az alap, az X5-ös modell orrában pedig a sorhatos, 3,0 literes erőforrást helyezték el, 286 lóerős teljesítménnyel.

Ez utóbbiak 221, 250, illetve 235 km/órás csúcssebességével talán a rosszfiúk is nehezebben veszik fel a harcot, ugyanakkor a rendőrök nemcsak ebben számítanak az X5-ös szolgálataira, amit az annak elején ékeskedő, méretes hótoló is igazol. Bár Madridban nem esik gyakran a hó, vagy ha mégis, leginkább december végén, illetve január elején jellemző, kétségkívül jobb félni, mint megijedni – elvégre a Magyar Közút is átállt téli üzemmódra. Az összkerékhajtású szabadidő-autót emellett csörlővel, vonószíjjal és -horoggal is felszerelték.

A bajor márkának nem először szavaznak bizalmat a madridi egyenruhások, amit jól mutat, hogy a mostani beruházást megelőzően is 470 BMW-modell segítette a bűnüldözést.