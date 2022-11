Az internet népe előszeretettel nevet a mindenhol kicsúszó, falnak, oszlopnak csapódó Ford Mustang-sofőrökön, de ahogy ez a svájci eset is mutatja, minden erős, hátsókerék-hajtású típus volánja mögött ülhet olyan ember, aki hibát követ el.

Főleg ha egy klasszikus nyolcvanas évekbeli autóról van szó, mint a Ferrari Testarossa, amelyben még nincs semmilyen menetstabilizáló rendszer. Az eset Michaelskreuzrennen egyik útján történt, nem messze Lucerne-től. A sofőr egyszerűen elnézte a kanyart, és nagy tempóval egy alacsony betonperemnek ütközött, centikre az eseményt követő közönségtől. Elég lehetetlen helyen csúszott ki, itt talán még az amúgy alapos svájci szervezők sem számítottak nagy csattanásra.

Szerencsére az alacsony építésű Ferrari nem csúszott be a nézők közé, de az orra alaposan összetört, a sofőr állapotáról nincs információ. A balesetről több videó is készült, amelyek legfurcsább mozzanata a baleset után lassú, szarkasztikus tapsolásba kezdő helyi néző. Bizonyára Ferrari-rajongó volt, akinek a szíve is összetört a balesetet látva.

Lehet hogy hibázott a vezető, de legalább úgy használta a Ferrarit, ahogy kell, egy biztosított rendezvényen, komoly tempóval, kihasználva a technika adottságait. Most nem adta ki, de inkább egy ilyen őszinte csattanás, mint 30 év a vitrinben, nulla kilométerrel, befektetési alapon.

A Ferrari Testarossa 385 lóerőt ad le 6300-as fordulaton, 490 nm nyomatéka van 4500-tól. Kevesebb mint 6 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 290 km/óra a végsebessége. Az 1984-ben, a Párizsi Autószalonon bemutatott Testarossát 12 éven keresztül gyártották, és bár a kis híján 10 ezres példányszám miatt igazi ritkaságnak nem nevezhetnénk, a használtautó-piacon így is jelentős értéket képvisel, a járóképes darabok évjárattól, kiviteltől és állapottól függően 40 és 100 millió Ft közötti árakon mozognak.