Olcsó húsnak híg a leve – tartja a mondás. Éppen emiatt nagyon óvatosnak kell lenniük azoknak, akik az Egyesült Államokban, vagy onnan importálni kívánt autót szeretnének vásárolni. A tengerentúli használtautó-piac ugyanis csordultig van árvízkárosult járművekkel a szeptember végétől nagyjából két héten át tartott Ian hurrikán következtében – írt a jelenségről a CarBuzz.

Csak a Copart oldalán több mint ötezer olyan autót találni, melyek részben vagy egészben az árvíz pusztításának estek áldozatul. Ugyan ennek kiszúrásában számos esetben segítenek a külsérelmi nyomok, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a hurrikánnal járó csapadékmennyiség a szabad szemmel nem vagy nehezen látható alkatrészekben is kárt okozhatott, ami – ha nem is azonnal, de idővel – kegyetlenül megbosszulhatja magát.

Egy néhány nappal ezelőtti videó kapcsán felelevenítettük, milyen következményekkel járhat egy autóra nézve, ha árvíz vagy komolyabb vízmennyiség áldozata lesz:

Mi a „csábítóan olcsó” felhozatal?

Bár az amerikai infláció mérséklődésével még forintban számolva is kedvezőbb értékeket kapunk, jelenlegi árfolyamon már 17 200 dollárért, vagyis 6,7 millió forintért is lehet tavalyi évjáratú Ferrari Romát vásárolni, míg egy 2020-as Rolls-Royce Dawnért 10 200 dollárt, azaz kevesebb mint négymillió forintot, egy Porsche 911 Turbóért pedig ennél is kevesebbet, 7300 dollárt, forintosítva 2,8 milliót kérnek.

Fenntartásokkal kell kezelni tehát az ilyen, elsőre igen vonzónak tűnő ajánlatokat, és az sem árt, ha figyelmesen elolvassuk a hirdetések szövegét. Kétségkívül egyik sincs már eredeti állapotban, de van, amiről már kijelentették, hogy javíthatatlan. A helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy óráról órára nő az ilyen vételi lehetőségek száma.

A hurrikán egy vadonatúj McLaren P1-et és egy Rolls-Royce Ghostot is „magával ragadott”, de egy Bentley Bentaygát például tüzetesebben meg kell vizsgálni ahhoz, hogy észre lehessen venni a bőrkárpiton keletkezett foltokat és egyéb sérüléseket, a karosszériát csúnyító karcolásokat, illetve azt, hogy a csomagtérajtó-burkolat helyenként hiányos. (Más kérdés, hogy egy újonnan 310 ezer dolláros, körülbelül 120 millió forintos autó nem ilyen sorsot érdemel, de a múltat nem lehet megváltoztatni.)

Akad azonban olyan modell, ami bár továbbra is jóval áron alul, de luxus-, sport- és szuperautós viszonylatban kézzelfogható összegért cserél a gazdát a történtek dacára. Ilyen például egy 2017-es Ferrari 488 Spider, amiről azt írták, hogy árvízkor újították fel, és fizettek is érte 100 ezer dollárt – igaz, az átváltva 39 millió forintos vételár nagyjából a negyede annak, mintha épp most gurították volna ki a szalonból. Leendő tulajdonosa csak bízhat abban, hogy a szagok és penész elleni kezelés ért valamit, különben drága tanulópénzben lehet része.

Az olasz sportkocsin kívül másik négy autó ára is átlépte az 50 ezer dolláros küszöböt: egy 488 GTB, egy Rolls-Royce Dawn, illetve egy Porsche 911 GT3 RS is ennél drágábban kelt el.

Az átlagembereknek jóval óvatosabbnak kell lenniük

Fontos leszögezni, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, de ha nagyobb értékrendeknél is előfordulnak kétesebb esetek, az alacsonyabb árfekvésű autóknál ez hatványozottan igaz lehet, mégpedig ugyanolyan megfontolásból, amiért egyes helyzetekben a kilométer-számlálót is tekergetik, illetve a korábbi törésekről is „elfelejtenek” említést tenni. Az ilyen „trükkökről” korábban itt írtunk.

Amúgy is könnyű ráfaragni egy rossz választásra használt autó vásárlásánál – alábbi cikkünkben segítünk abban, hogyan lehet minél több buktatót elkerülni: